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Após dia de caos, governo recoloca a CPTM na gestão de três linhas de trem em SP

'O que nós vimos é inaceitável', diz André Isper, presidente da agência estadual que regula o serviço; concessionária havia assumido a operação há três dias

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 14h33 | Atualizado em 23 jul 2026, 16h47
Passageiros se aglomeram na estação Brás, em São Paulo, durante pane em linhas de trens metropolitanos
Passageiros se aglomeram na estação Brás, em São Paulo, durante pane em linhas de trens metropolitanos (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Após dia de caos, governo recoloca a CPTM na gestão de três linhas de trem em SP Priorizar nos meus resultados Google

O governo de São Paulo e a Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado) decidiram em conjunto recolocar a estatal CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para administrar três linhas de trens que tiveram momentos de caos hoje em São Paulo, três dias após terem sido concedidas à empresa privada Trivia Trens.

Segundo comunicado oficial, a CPTM vai retornar à operação das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade e do Serviço Expresso Aeroporto de Guarulhos por um período inicial de até 90 dias. De acordo com a nota, “a medida foi tomada para garantir a qualidade do serviço e prevenir falhas como as registradas nos primeiros dias de operação assistida sob responsabilidade da operadora”.

“O que nós vimos nos últimos dois dias, especialmente hoje, é inaceitável. Como fiscalizadores e reguladores do contrato, estamos agindo de modo imediato. A ideia é a volta da CPTM para operação porque o que nós vimos realmente é muito ruim, muito penoso para o cidadão”, afirmou André Isper, diretor-presidente da Artesp. “Vamos trabalhar para assegurar um serviço de excelência ao cidadão, sem permitir que um serviço ruim prejudique quem depende do transporte todos os dias”, completou.

A volta da CPTM à gestão das linhas será feita de forma compartilhada. O formato da atuação da estatal será definido pela diretoria da Artesp ao longo desta quarta-feira, 23. A CPTM afirma que “possui corpo técnico, estrutura operacional e equipes plenamente preparadas para atuar, contribuindo para a continuidade do serviço e para a redução dos impactos aos passageiros”.

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De acordo com a nota, a atual gestão, comandada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), “estruturou novos contratos de concessão com aprimoramentos que asseguram a qualidade do serviço prestado, além de cláusulas que permitem a rápida atuação da Artesp”.

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Segundo a Artesp, no contrato com a Trivia Trens, a transição operacional está determinada em etapas, com mecanismos de monitoramento e acompanhamento que, ao não serem plenamente atendidos, garantem segurança jurídica para o retorno da operação conjunta.

Apuração de falhas

A Artesp informou ainda que vai instaurar procedimento de apuração para identificar as causas das ocorrências e apurar a responsabilidade da concessionária pelas falhas registradas na prestação do serviço. Segundo a agência, os contratos de concessão estabelecem mecanismos claros de fiscalização e responsabilização e que atuará com rigor para assegurar o cumprimento das exigências contratuais e a qualidade do serviço prestado à população.

Caos

As três linhas de trens, que recebem diariamente 900 mil passageiros e atende principalmente à zona leste da cidade, tiveram as operações total ou parcialmente paralisadas nesta quinta-feira, 23, devido a uma falha de energia. Em uma das linhas, um vagão chegou a pegar fogo com passageiros dentro no início da manhã de hoje, o que gerou momentos de pânico.

Passageiros deixaram os trens e espalharam-se pelas redes sociais as imagens de usuários, alguns com dificuldade de locomoção, caminhando em trilhos sobre pontes, alguns deles ainda energizados, para buscar um local seguro.

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O problema atingiu principalmente as regiões do Brás, Tatuapé e Mooca e gerou pressão sobre todo o sistema de transportes na capital paulista, causando superlotação em diversas estações de metrô e trem.

Vista aérea noturna de uma cidade com um foco de luz vermelha intensa e fumaça em uma linha férrea, indicando um incêndio ou sinalização de emergência. Prédios iluminados ao fundo e uma rua com carros à esquerda.
Trem pega fogo na Linha 11-Coral, em São Paulo, entre as estações Tatuapé e Brás (Redes sociais/Reprodução)

Conforme a concessionária Trivia Trens, os problemas se deveram a uma interrupção do fornecimento de energia para os veículos, levando à paralisação. A concessionária informou que as operações foram regularizadas nas linhas 11 e 13. A linha 12 opera somente entre os terminais Calmon Viana e Tatuapé.

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Foi o terceiro dia de operação desses ramais dos trens metropolitanos pela Trivia Trens. Em maio de 2025, a empresa assinou o contrato com o governo de São Paulo sob a promessa de investir até 14,3 bilhões de reais na malha ferroviária.

Conforme anunciado pela própria Trivia, o plano é elevar o fluxo de 900.000 para 1,3 milhão de passageiros por dia até 2024. O contrato prevê a construção de oito novas estações na região metropolitana de São Paulo e expandir a malha de 101 para 126 quilômetros de trilhos.

Diante do caos no transporte, a prefeitura de São Paulo decidiu suspender o rodízio de carros na Zona Leste nesta quinta-feira. Cerca de vinte ônibus foram deslocados para atender aos passageiros afetados nos trechos entre as estações Bresser-Mooca e USP Leste.

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