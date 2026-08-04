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Após desistência, Cleitinho volta a pedir para ser candidato ao governo de MG

Fala de parlamentar ocorreu publicamente em convenção do Republicanos, em Brasília, nesta terça-feira, 4, e causou constrangimento entre partidários

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 10h59 | Atualizado em 4 ago 2026, 15h29
Cleitinho Azevedo: entre idas e vindas
Cleitinho Azevedo: entre idas e vindas (Carlos Moura/Agência Senado)
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Após desistência, Cleitinho volta a pedir para ser candidato ao governo de MG Priorizar nos meus resultados Google

Em menos de 24 horas depois de divulgar vídeo e chorar ao lado do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, por não ser candidato ao governo de Minas Gerais, o senador mineiro Cleitinho Azevedo surpreendeu nesta terça-feira, 4, ao pedir para ser escolhido pela legenda para disputar o cargo máximo da política mineira — o que causou constrangimento entre integrantes do partido na convenção nacional, em Brasília, realizada nesta manhã.

“Eu queria pedir para vocês, do fundo do meu coração, que me deixem disputar o governo de Minas. Se vocês entenderem que não devo, eu vou respeitar”, disse o parlamentar. O incomodo causado pela fala de Cleitinho foi visível entre os presentes. Uma fonte de VEJA classificou a cena como “teatro”. Posteriormente, o Republicanos se manifestou dizendo que não há possibilidade de o parlamentar ser candidato ao Poder Executivo estadual. Marcos Pereira também se manifestou no sentido de rejeitar o pedido.

Na tarde desta segunda-feira, 3, Cleitinho divulgou vídeo ao lado de Pereira para se dirigir ao povo de Minas Gerais sobre seu futuro político, na contramão do que falou nesta terça. “Quero me dirigir ao povo mineiro e pedir perdão. O momento não está fácil para mim e minha família. Não adianta eu entrar numa campanha agora do jeito em que eu estou. Não adianta eu querer cuidar de vocês, se eu não estou conseguindo cuidar de mim e da minha família”, anunciou o senador entre lágrimas. “Tenho que ser honesto e falar a verdade”, completou.

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Cleitinho está vivendo um luto pelo seu irmão mais novo, Matheus Azevedo, 34, que morreu no dia 18 de julho, vítima de um câncer. Por causa da situação, ele não compareceu à convenção eleitoral mineira do Republicanos, o que levou o partido a emitir uma nota vetando o nome dele para as urnas. No mesmo dia, o senador concedeu uma coletiva de imprensa para explicar sua situação e dizer que tentaria “tocar coração” de Pereira, para que ele permitisse sua candidatura.

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Entre idas e vindas, Cleitinho Azevedo liderava com folga todas as pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas Gerais, com chances de vencer no primeiro turno em alguns desenhos. Segundo levantamento da Genial/Quaest divulgado na semana passada, ele tinha 35%, mais de vinte pontos à frente de qualquer outro concorrente.

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