Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Brasil

Após desastre de 2024, Porto Alegre entra novamente em alerta por avanço das chuvas

Diretor do Dmae diz que ações de planejamento passaram a considerar níveis observados durante enchente que foi considerada a maior da história do estado

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 17h00 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h27
RS
Foto de rua alagada de Porto Alegre em maio de 2024: Prefeitura (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Após desastre de 2024, Porto Alegre entra novamente em alerta por avanço das chuvas Priorizar nos meus resultados Google

Porto Alegre acompanha em tempo real a evolução das chuvas previstas para os próximos dias e intensificou o monitoramento das condições hidrológicas e meteorológicas após a enchente histórica de 2024. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o diretor-presidente do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Vicente Perrone, afirmou que a prefeitura mantém contato diário com a Defesa Civil estadual e trabalha com novos parâmetros para prevenção de desastres.

Continua após a publicidade

Questionado sobre o risco de repetição do maior desastre climático da história recente do Rio Grande do Sul, Perrone afirmou que a interlocução entre os órgãos públicos é permanente. Segundo ele, o município recebe entre quatro e cinco boletins técnicos diários com informações sobre hidrologia e meteorologia, utilizados para acompanhar o comportamento dos rios e orientar as ações preventivas.

O diretor do Dmae ressaltou que a enchente de 2024 superou todos os registros históricos conhecidos. De acordo com ele, as medições do Rio Guaíba indicam que o nível alcançado naquele episódio ficou cerca de 80 centímetros acima da cheia de 1941, até então considerada a maior registrada. Perrone lembrou ainda que os registros das cotas do rio remontam ao século XIX e que não há notícia de um evento de maior magnitude.

Segundo o dirigente, todas as ações de planejamento passaram a considerar os níveis observados durante a enchente de 2024. Ele afirmou que o município executa aproximadamente uma centena de obras voltadas à proteção contra cheias e à drenagem urbana, financiadas por diferentes fontes de recursos.

Siga
Continua após a publicidade

Entre os financiadores, Perrone citou verbas próprias do Dmae e da Prefeitura de Porto Alegre, recursos do Fundo Integrado de Reconstrução para Eventos Climáticos Extremos, do governo federal, além de investimentos provenientes do Fundo da Reconstrução Gaúcha e de operações com bancos nacionais. Conforme o diretor-presidente, a carteira de investimentos do departamento soma cerca de R$ 3,5 bilhões, com expectativa de que os projetos sejam licitados até meados do próximo ano.

As intervenções incluem a construção de novas casas de bombas, implantação de redes exclusivas de energia elétrica para os sistemas de drenagem, fechamento de comportas e reconstrução de diques. Perrone afirmou que o objetivo é ampliar significativamente a capacidade de resposta da cidade diante de eventos climáticos extremos.

De acordo com o diretor-presidente, o Dmae pretende investir os R$ 3,5 bilhões ao longo de seis ou sete anos, elevando o volume anual de investimentos para um patamar muito superior à média histórica do órgão. Ele destacou ainda a criação de uma diretoria específica para drenagem urbana e proteção contra cheias, além da atuação de cerca de uma centena de servidores dedicados às ações de prevenção.

Continua após a publicidade

Perrone explicou que Porto Alegre exige acompanhamento permanente das chuvas em diferentes regiões do Estado devido às características da bacia hidrográfica do Guaíba. Segundo ele, precipitações registradas no norte gaúcho podem impactar diretamente o nível dos rios que chegam à capital, razão pela qual o monitoramento ocorre de forma contínua.

Apesar da mobilização, o diretor-presidente afirmou que ainda não é possível prever se um novo evento poderá atingir proporções semelhantes às da enchente de 2024. Segundo ele, os dados disponíveis não indicam, até o momento, um volume de chuvas equivalente ao registrado naquele episódio, mas a prefeitura mantém planos de contingência atualizados e segue executando obras para reduzir os riscos e ampliar a segurança da população.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Maquiavel
Ponto de Vista
Porto Alegre
Rio Grande do Sul
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).