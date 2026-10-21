Após desaparecer por três dias, Dandara Couto fala sobre recuperação
Modelo se manifestou pelas redes sociais
A modelo Dandara Couto se pronunciou pela primeira vez após desaparecer por três dias no início de outubro, mobilizando amigos e familiares em busca de informações sobre seu paradeiro. Ela contou aos seguidores como tem sido o processo de recuperação.
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“Tô aqui no acolhimento de toda a minha família, principalmente da minha mãe, que foi a primeira pessoa que percebeu o meu sumiço, que percebeu que eu não estava muito bem”, escreveu a jovem. “Eu vejo a gratidão como uma prática e escolho estar aqui, praticando-a publicamente. Então, obrigada a todos que estiveram aqui, me acolhendo e acolhendo meus familiares”, completou.
Atualmente em Florianópolis, Dandara está acompanhada da mãe e dedicada aos cuidados com a saúde mental. Segundo a modelo, foram dias turbulentos, e ela tem recebido acompanhamento de profissionais especializados.