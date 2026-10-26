Após derrota de Flávio, bolsonarismo terá desafio de manter agenda viva e usará vantagem no Congresso

A derrota de Flávio Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) coloca o bolsonarismo diante do desafio de preservar a mobilização de seus eleitores e organizar a oposição ao novo mandato petista a partir dos governos estaduais e da força conquistada no Congresso. Sem o comando do Palácio do Planalto, o grupo terá de converter sua representação institucional em uma agenda capaz de manter a direita no centro do debate político e preparar o terreno para as próximas disputas eleitorais.

O resultado presidencial limita o projeto de poder da família Bolsonaro, mas não elimina os espaços conquistados por seus aliados. Governadores eleitos e a bancada no Congresso oferecem uma estrutura para fiscalizar o Executivo, disputar prioridades e apresentar alternativas às políticas federais. Nos estados, a necessidade de negociar recursos, investimentos e programas com o governo federal tende a exigir uma combinação de oposição política e interlocução administrativa.

No Congresso, a maioria de direita amplia a capacidade de influenciar a pauta e impor dificuldades ao Planalto. A dimensão dessa estrutura apareceu no primeiro turno. O PL conquistou 121 cadeiras na Câmara e 19 das 54 vagas em disputa no Senado.

A derrota, porém, também abre uma disputa pela condução desse campo. Flávio precisará preservar sua projeção depois da campanha presidencial, enquanto governadores e lideranças parlamentares poderão reivindicar maior participação nas decisões. A acomodação dessas forças será determinante para a capacidade da família Bolsonaro de continuar orientando a direita.

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O primeiro teste estará na organização da próxima legislatura e nas eleições para as presidências da Câmara e do Senado. A definição dos comandos das Casas mostrará até onde o bolsonarismo conseguirá reunir seus aliados e quanto espaço Lula encontrará para negociar com partidos que estiveram ao lado de Flávio na reta final da campanha.