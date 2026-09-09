Após decisão de Dino, Ministério da Justiça reforça confiança na Polícia Federal

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O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou a confiança na solidez das instituições democráticas e na autonomia da Polícia Federal. A pasta destacou que a PF atuará com independência e rigor técnico, sem interferências, garantindo a integridade das apurações. O comunicado veio no dia da recondução de Andrei Rodrigues à direção da PF.

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O Ministério da Justiça e Segurança Pública manifestou nesta quarta-feira, 9, total confiança na solidez das instituições democráticas e no respeito à legislação brasileira. A pasta reforçou em posicionamento que a autonomia da Polícia Federal permanece como pilar essencial para a manutenção do Estado Democrático de Direito.

O texto enfatiza que a corporação seguirá operando com independência e rigor técnico, assegurando que as apurações avancem sem interferência externa, independentemente de quem sejam os envolvidos.

O comunicado, que reitera o compromisso do governo federal com a liberdade de atuação policial e a integridade de todos os processos em andamento, ocorre no dia em que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi reconduzido ao cargo por decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal.