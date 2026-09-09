Após decisão de Dino, Ministério da Justiça reforça confiança na Polícia Federal
Governo se manifesta sobre autonomia da corporação no mesmo dia em que diretor-geral foi reconduzido ao cargo
O Ministério da Justiça e Segurança Pública manifestou nesta quarta-feira, 9, total confiança na solidez das instituições democráticas e no respeito à legislação brasileira. A pasta reforçou em posicionamento que a autonomia da Polícia Federal permanece como pilar essencial para a manutenção do Estado Democrático de Direito.
O texto enfatiza que a corporação seguirá operando com independência e rigor técnico, assegurando que as apurações avancem sem interferência externa, independentemente de quem sejam os envolvidos.
O comunicado, que reitera o compromisso do governo federal com a liberdade de atuação policial e a integridade de todos os processos em andamento, ocorre no dia em que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi reconduzido ao cargo por decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal.