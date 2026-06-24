Após críticas de Michelle, Flávio faz live, mas não a cita diretamente: ‘Hoje, nada me aborrece’

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Flávio Bolsonaro realizou uma live ignorando as duras críticas de Michelle Bolsonaro, que o acusou de desrespeito e humilhação. Ele focou na Copa e na união bolsonarista para 2026, apresentando sua esposa Fernanda como pilar e reforçando a “missão” de Jair Bolsonaro. Entenda os bastidores do embate familiar e político.

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O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez uma live no YouTube uma hora e meia depois de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) publicar dois longos vídeos com duras críticas a ele, nos quais afirmou que foi desrespeitada e humilhada pelo enteado. Apesar disso, ele não citou a madrasta diretamente em nenhum momento, tentando dar ao conteúdo um tom leve de “live pré-jogo da Seleção na Copa do Mundo”. “Hoje é dia de jogo, nada e nem ninguém me aborrece”, declarou em determinado trecho.

Apesar de não citar diretamente a situação com Michelle, o parlamentar lançou mão na live de alguns artifícios importantes para sua candidatura de 2026. Após a ex-primeira-dama ter afirmado que a vice-presidente do PL Mulher, a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL-CE), teria sido preterida por um arranjo político formado apenas entre homens, Flávio apareceu ao lado de sua mulher, a dentista Fernanda Bolsonaro.

Como já apontado em reportagem de VEJA, a presença de Fernanda e outras mulheres no entorno de Flávio é fundamental para tentar quebrar a resistência do eleitorado feminino a ele neste ano. A dentista também já apareceu anteriormente dizendo que reeducou o marido e o tornou menos machista e mais maleável do que Jair Bolsonaro.

“Hoje, dia de jogo, nada e nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa (…) Quero chamar uma pessoa aqui que é muito especial na minha vida, uma pessoa que é o pilar de tudo o que tem acontecido, alguém que me transformou de menino em homem, alguém que é o pilar da nossa família, me deu dois presentes maravilhosos nessa vida, que são nossas filhas”, começou Flávio ao anunciar a esposa na live.

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Ambos deram risadas no vídeo e apostaram que o jogador Neymar Jr. faria gols no jogo de hoje do Brasil contra a Escócia. “Vocês não tem ideia de como é assistir a jogo com Fernanda. Ela é a melhor comentarista que existe. Eu me divirto muito com ela tirando dúvida. ‘Quem é esse vestindo preto aí no campo?’, mentira, isso você sabe”, disse Flávio entre risos.

Ele também falou que visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 24, mais cedo.”A gente está aí para o que der e vier. Ele está firme e forte. Tem uma cabeça muito no lugar, está antenado no que está acontecendo, sabe o que é melhor para o Brasil e me deu essa missão (…). Eu, a cada dia que passa, me sinto mais confiante e mais preparado ainda para fazer o melhor pelo nosso país. A gente sabe que o caminho que tem que seguir”, disse Flávio.

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O senador seguiu pedindo a união dos bolsonaristas, em prol da sua candidatura e com o objetivo de derrotar o presidente Lula nas urnas. “Vamos torcer pelo Brasil dentro e fora de campo também. A gente tem que ter cada vez mais consciência, mais sabedoria (…). A gente sabe que tem dias bons e dias ruins, mas o que está em jogo no Brasil está muito acima de qualquer vaidade e de vencer qualquer discussão. Eu vou estar sempre aqui de peito aberto para todo mundo que quiser caminhar com a gente, porque todos nós temos uma coisa em comum, a consciência de que o Brasil não aguenta mais quatro anos de Lula”, afirmou. “Como pré-candidato, eu não olho uma árvore, eu olho a floresta toda. Eu sei a importância de, em cada local, a gente ter pessoas que são aliadas e que estão dispostas a combater o PT (…). Eu sei da minha responsabilidade. O meu pai passou o manto dele para mim neste momento, mas eu não vou conseguir e ter vitória sem vocês”.

Nos vídeos publicados por Michelle antes da live, ela afirmou que Flávio Bolsonaro foi grosseiro com ela e que a mandou ficar de foras das decisões partidárias de 2026, mesmo ela sendo a presidente do PL Mulher, umas das maiores forças políticas do PL atualmente. “Telefonei algumas vezes [para o Flávio], mas ele não atendeu. Algumas horas depois, ele retornou a ligação, mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido. Me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. Me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não o procurei, porque estou respeitando o que ele falou. É só isso (…). Eles me tratam como se eu fosse idiota. Como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam (…). O Flávio vai a minha casa toda semana, mais de uma vez. Se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha. Continuarei recolhida”, declarou a ex-primeira-dama.

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Os vídeos publicados por Michelle com as críticas a Flávio foram uma reação às declarações do ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB-CE) para VEJA, em entrevista exclusiva de Páginas Amarelas, nas quais, após meses sem dar entrevistas para veículos de imprensa nacional, ele afirmou que “Lula e Bolsonaro são iguais”.