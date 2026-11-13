Após cobrança de Romário, Inep troca local de prova de estudante com deficiência carregada pela mãe no Enem

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Após cobrança do senador Romário, o Inep reconheceu falhas de acessibilidade no local de prova do Enem para Manuela Dias Soares, estudante com AME. A jovem, que precisou ser carregada no colo, fará a próxima etapa em um local adaptado. Romário também acionou o MPF-SP para garantir direitos de candidatos com deficiência.

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Após o senador Romário cobrar explicações das autoridades federais diante do episódio em que a jovem Manuela Dias Soares precisou ser carregada no colo pela própria mãe para realizar o Enem no último domingo, em uma escola de Itapecerica da Serra (SP), o Inep reconheceu que o prédio não tinha estrutura acessível e determinou que a estudante, que tem Atrofia Muscular Espinhal (AME), faça a segunda etapa do exame em uma unidade adaptada às suas necessidades.

Além de oficiar o Ministério da Educação, Romário também havia acionado o Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) para exigir a apuração das falhas e a garantia dos direitos de todos os candidatos com deficiência. Entre as demandas apresentadas pelo parlamentar estão a comprovação de infraestrutura para o segundo fim de semana de prova, a verificação do tempo adicional de 60 minutos e a avaliação de medidas reparatórias para Manuela.

No ofício em que reconhece os problemas do primeiro dia, o Inep aponta que a aluna poderá solicitar a reaplicação do exame, mas, caso o pedido seja feito, ele ainda passará por análise. A equipe do senador vai orientar a mãe da estudante a formalizar a solicitação dentro do prazo.

Romário ainda conversou com o ministro da Educação, Leonardo Barchini. O titular da pasta detalhou que, além de a mudança de endereço já ter sido informada à família, os outros pleitos apresentados pelo parlamentar estão sendo tratados pelo órgão para assegurar melhores condições aos candidatos com deficiência no próximo domingo.

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De acordo com o instituto, foram deferidas 138 329 concessões de atendimento especializado no Enem de 2026. Até esta quinta-feira, 10 participantes haviam relatado problemas, e quatro casos tiveram repercussão na imprensa.