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Brasil

Após cirurgia no intestino, cacique Raoni segue internado na UTI em hospital de SP

Líder indígena passou por procedimento feito com técnica pouco invasiva; boletim informa que ele passou a noite sem febre e respirando sem aparelhos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jun 2026, 12h31 | Atualizado em 21 jun 2026, 12h32
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Raoni Metuktire, cacique indígena e liderança Kayapó (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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Após cirurgia no intestino, cacique Raoni segue internado na UTI em hospital de SP Priorize VEJA no Google

Uma das principais lideranças indígenas do Brasil, o cacique Raoni Metuktire continua internado na UTI do Hospital São Paulo, na zona sul de São Paulo, depois de ter sido submetido a uma cirurgia de desobstrução intestinal.

O procedimento foi realizado neste sábado e, segundo boletim médico mais atualizado divulgado pela instituição, ocorreu sem intercorrências e feito por meio de uma técnica minimamente invasiva. Ainda de acordo com a equipe médica, Raoni manterá o tratamento por meio de antibióticos e tendo uma assistência médica especializada a sua disposição.

O hospital comunicou também que o líder indígena passou a noite toda sem apresentar quadros de febre e está respirando sem a ajuda de aparelhos. Raoni chegou ao Hospital São Paulo na tarde de sexta-feira com um diagnóstico considerado grave de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia.

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Raoni já estava hospitalizado antes de chegar a São Paulo. O líder indígena estava internado no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso. Ele foi transferido para a capital paulista por conta do agravamento de seu estado de saúde.

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Em maio, Raoni já tinha sido internado no mesmo hospital de Mato Grosso, em razão de uma hérnia crônica. Dois dias depois, ele recebeu alta, mas voltou a apresentar indisposição no dia 12 do mesmo mês. Raoni então foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e sem seguida, encaminhado para o hospital.

Dois dias depois, a liderança indígena precisou dar entrada na UTI por apresentar problemas respiratórios. Ele recebeu alta no dia 25 de maio e voltou a ser hospitalizado na semana passada. Raoni foi submetido a uma endoscopia no dia 16 de junho.

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Nas redes sociais, o instituto que leva o nome de Raoni atualizou o quadro de saúde do líder indígena e agradeceu o apoio que ele tem recebido. “A cirurgia foi um sucesso e ele permanece na UTI para observação, recebendo todos os cuidados. Nossa profunda gratidão por cada gesto de carinho”, diz um trecho do texto.

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