Após cirurgia no intestino, cacique Raoni segue internado na UTI em hospital de SP
Líder indígena passou por procedimento feito com técnica pouco invasiva; boletim informa que ele passou a noite sem febre e respirando sem aparelhos
Uma das principais lideranças indígenas do Brasil, o cacique Raoni Metuktire continua internado na UTI do Hospital São Paulo, na zona sul de São Paulo, depois de ter sido submetido a uma cirurgia de desobstrução intestinal.
O procedimento foi realizado neste sábado e, segundo boletim médico mais atualizado divulgado pela instituição, ocorreu sem intercorrências e feito por meio de uma técnica minimamente invasiva. Ainda de acordo com a equipe médica, Raoni manterá o tratamento por meio de antibióticos e tendo uma assistência médica especializada a sua disposição.
O hospital comunicou também que o líder indígena passou a noite toda sem apresentar quadros de febre e está respirando sem a ajuda de aparelhos. Raoni chegou ao Hospital São Paulo na tarde de sexta-feira com um diagnóstico considerado grave de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia.
Raoni já estava hospitalizado antes de chegar a São Paulo. O líder indígena estava internado no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso. Ele foi transferido para a capital paulista por conta do agravamento de seu estado de saúde.
Em maio, Raoni já tinha sido internado no mesmo hospital de Mato Grosso, em razão de uma hérnia crônica. Dois dias depois, ele recebeu alta, mas voltou a apresentar indisposição no dia 12 do mesmo mês. Raoni então foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e sem seguida, encaminhado para o hospital.
Dois dias depois, a liderança indígena precisou dar entrada na UTI por apresentar problemas respiratórios. Ele recebeu alta no dia 25 de maio e voltou a ser hospitalizado na semana passada. Raoni foi submetido a uma endoscopia no dia 16 de junho.
Nas redes sociais, o instituto que leva o nome de Raoni atualizou o quadro de saúde do líder indígena e agradeceu o apoio que ele tem recebido. “A cirurgia foi um sucesso e ele permanece na UTI para observação, recebendo todos os cuidados. Nossa profunda gratidão por cada gesto de carinho”, diz um trecho do texto.