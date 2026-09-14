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Brasil

Após chuvas fortes no Paraná, Ratinho Jr visita áreas afetadas

Governador percorreu rodovias atingidas por temporais

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 14h11 | Atualizado em 14 set 2026, 14h30
Homens observam uma estrada de terra bloqueada por um deslizamento de terra, com árvores caídas e muita lama. Um guarda-corpo metálico está parcialmente coberto por detritos.
Ratinho Jr. visita rodovia afetada por chuva  (./Divulgação)
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O governador do Paraná, Ratinho Junior, visitou na manhã desta segunda-feira áreas afetadas pelas chuvas no Vale do Ribeira.

Ratinho percorreu a rodovia PR-092, entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, com previsão de passar também pela BR-476, em Adrianópolis e Tunas do Paraná. Os secretários estaduais da Segurança Pública, Hudson Teixeira, e da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, acompanham o governador.

Uma reunião foi realizada no posto de comando montado em Cerro Azul para avaliar as condições da região e definir as próximas ações e frentes de trabalho.

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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Exército também estão atuando na BR-476, que teve tráfego totalmente interrompido por estragos causados pelas chuvas.

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“Estou acompanhando os trabalhos do DER e das forças de segurança, principalmente do Corpo de Bombeiros, para avaliar os estragos e fazer o levantamento das ações necessárias para atender as cidades afetadas pelas fortes chuvas”, disse Ratinho Junior. “A situação mais crítica é em Cerro Azul, mas já estamos com as equipes DER trabalhando na remoção de barreiras na PR-092, e em Adrianópolis, com a erosão e queda de barreira na BR-476, que está sendo atendida também pelo DNIT”.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), a PR-092 tem pelo menos 40 pontos de bloqueio, meia pista ou em risco de deslizamento.

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A rodovia ficou interditada entre a tarde de domingo e a manhã desta segunda-feira para recuperação dos trechos afetados pelas chuvas.

A situação mais crítica, porém, é na BR-476, rodovia federal que passa pela região. Parte da estrada cedeu e o trânsito segue interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos quilômetros 6 e 14,5, em Adrianópolis, e no quilômetro 46, em Tunas do Paraná.

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