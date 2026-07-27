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Brasil

Após caso Canella, Couto determina recadastramento de armas cedidas pelo Estado

Órgãos responsáveis terão de enviar relatório ao governo em até 30 dias

Por Gustavo Villela 27 jul 2026, 17h40 | Atualizado em 27 jul 2026, 18h11
O desembargador Ricardo Couto, governador em exercício do Rio
O desembargador Ricardo Couto, governador em exercício do Rio  (Brunno Dantas/TJRJ/Divulgação)
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Após caso Canella, Couto determina recadastramento de armas cedidas pelo Estado Priorizar nos meus resultados Google

O governador Ricardo Couto determinou o recadastramento obrigatório de todos os fuzis, carabinas e submetralhadoras cedidos pelo Estado do Rio de Janeiro. Publicado na última sexta-feira, 24, o decreto estabelece que todos os órgãos e pessoas autorizadas a manter esse tipo de armamento deverão apresentá-lo à autoridade responsável. Após a conferência, cada entidade terá 30 dias para encaminhar um relatório detalhado ao governo estadual.

A medida foi adotada cerca de três semanas após a Polícia Federal apreender um fuzil no carro do ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil). Na ocasião, o pré-candidato ao Senado foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito.

O relatório deverá informar a identificação técnica de cada arma, os dados do responsável pela posse, o local onde o armamento está armazenado, a documentação que autorizou a cessão e uma declaração sobre o estado de conservação e manutenção do equipamento. Os órgãos também terão de relatar eventuais irregularidades encontradas, as providências adotadas e apresentar uma proposta para que o recadastramento passe a ser realizado de forma periódica.

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As armas que não forem apresentadas dentro do prazo serão apreendidas, e os responsáveis poderão ser responsabilizados administrativamente. Também serão recolhidos imediatamente os armamentos que não atenderem às exigências legais para permanência em circulação.

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