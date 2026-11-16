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Após cachê de Suzane, deputado vai pedir urgência para projeto que proíbe criminosos de lucrar com documentários

Augusto Coutinho afirma que quer acelerar votação na Câmara: 'Não podemos criar uma indústria do crime hediondo'

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 08h01 | Atualizado em 16 nov 2026, 10h48
Mulher de cabelos castanhos longos, vestindo blusa verde-escura, olha para a direita com expressão séria. O fundo está desfocado, com tons de azul e verde, sugerindo um ambiente interno com luz natural.
Cena do documentário 'Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga' (Divulgação/Netflix)
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Após cachê de Suzane, deputado vai pedir urgência para projeto que proíbe criminosos de lucrar com documentários Priorize VEJA no Google

O líder do Republicanos na Câmara dos Deputados, Augusto Coutinho (PE), vai pedir urgência na tramitação do projeto de lei que proíbe criminosos condenados de obter ganhos financeiros com documentários, filmes, entrevistas e outras produções sobre seus delitos. Em entrevista ao RADAR, o parlamentar afirmou que pretende discutir a iniciativa na reunião de líderes desta terça-feira, para acelerar a análise da proposta, que ainda tramita na Comissão de Cultura.

A movimentação ocorre após a informação de que Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002, teria recebido R$ 500 mil para participar de um documentário lançado nesta semana em uma plataforma de streaming. O episódio ampliou a discussão sobre a exploração comercial de crimes de grande repercussão.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

“Não podemos criar uma indústria do crime hediondo. Precisamos frear isto. O projeto ainda tramita na Comissão de Cultura, mas pedirei a urgência deste projeto, ele precisa ir a plenário com urgência”, afirmou Coutinho.

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O deputado quer impedir que condenados por crimes hediondos recebam cachês ou qualquer outra remuneração decorrente da exposição midiática de seus delitos. A restrição alcançaria produções audiovisuais, livros, entrevistas, palestras e conteúdos digitais.

Segundo Coutinho, o objetivo é evitar que a notoriedade adquirida com a prática de crimes se transforme em fonte de renda para os próprios responsáveis. Pelo texto, vítimas ou seus herdeiros poderão recorrer à Justiça para reivindicar os valores recebidos pelos condenados, além de indenização por danos morais.

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“O autor precisa ser proibido de ter qualquer tipo de ganho financeiro com a exposição midiática. Palestras, filmes, documentários. Se ele recebeu por este meio, quem recebe é a vítima ou os herdeiros dela. Caso não tenha herdeiros, o dinheiro vai para uma entidade que proteja as vítimas”, explicou.

A proposta, apelidada de Lei Suzane von Richthofen, tem como referência legislações adotadas nos Estados Unidos, conhecidas como Son of Sam laws, criadas para restringir o lucro de criminosos com a exploração comercial de seus delitos.

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O projeto não impede a produção ou a divulgação de obras sobre crimes por terceiros. A restrição se concentra na remuneração dos condenados, preservando, segundo o texto, a liberdade de expressão e as atividades artística, intelectual e jornalística.

 

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