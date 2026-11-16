Após cachê de Suzane, deputado vai pedir urgência para projeto que proíbe criminosos de lucrar com documentários

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O líder do Republicanos, Augusto Coutinho, pedirá urgência em projeto de lei que proíbe criminosos condenados de lucrar com obras sobre seus delitos. A proposta, impulsionada pelo caso Suzane von Richthofen, visa impedir que a exposição midiática de crimes hediondos se converta em fonte de renda para os autores. Vítimas ou herdeiros poderão reivindicar os valores.

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O líder do Republicanos na Câmara dos Deputados, Augusto Coutinho (PE), vai pedir urgência na tramitação do projeto de lei que proíbe criminosos condenados de obter ganhos financeiros com documentários, filmes, entrevistas e outras produções sobre seus delitos. Em entrevista ao RADAR, o parlamentar afirmou que pretende discutir a iniciativa na reunião de líderes desta terça-feira, para acelerar a análise da proposta, que ainda tramita na Comissão de Cultura.

A movimentação ocorre após a informação de que Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002, teria recebido R$ 500 mil para participar de um documentário lançado nesta semana em uma plataforma de streaming. O episódio ampliou a discussão sobre a exploração comercial de crimes de grande repercussão.

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“Não podemos criar uma indústria do crime hediondo. Precisamos frear isto. O projeto ainda tramita na Comissão de Cultura, mas pedirei a urgência deste projeto, ele precisa ir a plenário com urgência”, afirmou Coutinho.

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O deputado quer impedir que condenados por crimes hediondos recebam cachês ou qualquer outra remuneração decorrente da exposição midiática de seus delitos. A restrição alcançaria produções audiovisuais, livros, entrevistas, palestras e conteúdos digitais.

Segundo Coutinho, o objetivo é evitar que a notoriedade adquirida com a prática de crimes se transforme em fonte de renda para os próprios responsáveis. Pelo texto, vítimas ou seus herdeiros poderão recorrer à Justiça para reivindicar os valores recebidos pelos condenados, além de indenização por danos morais.

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“O autor precisa ser proibido de ter qualquer tipo de ganho financeiro com a exposição midiática. Palestras, filmes, documentários. Se ele recebeu por este meio, quem recebe é a vítima ou os herdeiros dela. Caso não tenha herdeiros, o dinheiro vai para uma entidade que proteja as vítimas”, explicou.

A proposta, apelidada de Lei Suzane von Richthofen, tem como referência legislações adotadas nos Estados Unidos, conhecidas como Son of Sam laws, criadas para restringir o lucro de criminosos com a exploração comercial de seus delitos.

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O projeto não impede a produção ou a divulgação de obras sobre crimes por terceiros. A restrição se concentra na remuneração dos condenados, preservando, segundo o texto, a liberdade de expressão e as atividades artística, intelectual e jornalística.