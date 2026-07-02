Após apelo do papa Leão XIV, reitores das PUCs vão se reunir para discutir IA
Encontro ocorre no Paraná depois de encíclica sobre impacto da tecnologia
Reitores de todas as Pontifícias Universidades Católicas do país se reunirão na próxima sexta-feira na PUC-PR, em Curitiba, para debater as transformações da tecnologia, em especial a inteligência artificial.
O evento atende ao chamado do papa Leão XIV, que, na encíclica Magnifica Humanitas, convocou a humanidade a adotar o uso ético e responsável da IA.
“Na era da inteligência artificial, em que a dignidade humana corre o risco de ser eclipsada por novas formas de desumanização, temos o dever urgente de permanecer profundamente humanos, preservando com amor aquela magnífica humanidade que nos foi dada e manifestada em sua plenitude em Cristo, mas que nenhuma máquina jamais poderá substituir em seu esplendor”, escreveu o pontífice, em maio.
Participam os reitores das seguintes unidades, além do Paraná: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Campinas.
Em 2023, a PUC-PR lançou o Observatório de Inteligência Artificial na Educação Superior, que elabora diretrizes e ações de formação e letramento para orientar docentes, pesquisadores e estudantes no uso da IA.
Recentemente, a universidade também apresentou sua Estratégia de IA, documento interno que orienta como a tecnologia deve ser utilizada.