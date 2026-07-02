Após apelo do papa Leão XIV, reitores das PUCs vão se reunir para discutir IA

Reitores de todas as Pontifícias Universidades Católicas do país se reunirão na próxima sexta-feira na PUC-PR, em Curitiba, para debater as transformações da tecnologia, em especial a inteligência artificial.

O evento atende ao chamado do papa Leão XIV, que, na encíclica Magnifica Humanitas, convocou a humanidade a adotar o uso ético e responsável da IA.

“Na era da inteligência artificial, em que a dignidade humana corre o risco de ser eclipsada por novas formas de desumanização, temos o dever urgente de permanecer profundamente humanos, preservando com amor aquela magnífica humanidade que nos foi dada e manifestada em sua plenitude em Cristo, mas que nenhuma máquina jamais poderá substituir em seu esplendor”, escreveu o pontífice, em maio.

Participam os reitores das seguintes unidades, além do Paraná: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Campinas.

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Em 2023, a PUC-PR lançou o Observatório de Inteligência Artificial na Educação Superior, que elabora diretrizes e ações de formação e letramento para orientar docentes, pesquisadores e estudantes no uso da IA.

Recentemente, a universidade também apresentou sua Estratégia de IA, documento interno que orienta como a tecnologia deve ser utilizada.