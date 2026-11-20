Após 25 anos, entidade nacional dos cartórios volta a ter uma mulher na presidência
Eleita por unanimidade, a paraense Moema Locatelli Belluzzo assume a Anoreg-BR para o triênio 2027-2030 e projeta modernização digital
Depois de mais de duas décadas, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg-BR) volta a ter uma mulher na presidência da entidade, Moema Locatelli Belluzzo, que irá liderar a instituição no triênio 2027-2030 após ser eleita por unanimidade pelos pares. Nesta semana, ela tomou posse no cargo durante o 26º Congresso dos Cartórios do Brasil.
Com carreira construída no interior paraense, a nova presidente da Anoreg-BR já comandou a seção estadual da entidade no Pará por seis anos. Agora, à frente da representação nacional dos cartórios, sua plataforma de atuação será voltada para a defesa das garantias constitucionais e da autonomia jurídica dos profissionais da área.
Moema Locatelli Belluzzo também defende maior participação das mulheres nos espaços de decisão, bem como a inclusão das diferentes realidades regionais na formulação das políticas do setor, o que vai ao encontro de sua trajetória profissional.
Além disso, a nova gestão planeja elevar os investimentos em modernização tecnológica com a criação de uma plataforma digital unificada para facilitar o acesso da população aos serviços extrajudiciais no país.