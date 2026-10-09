Apoio do Republicanos a Flávio reacende nome do presidente da legenda para o STF

O apoio do Republicanos a Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reacendeu a possibilidade de indicação de um nome ao STF, caso o primogênito de Jair Bolsonaro (PL) seja eleito: justamente o do presidente nacional da legenda ligada à Igreja Universal, Marcos Pereira (SP).

O deputado já tentou ser presidente da Câmara por mais de uma vez (mas não conseguiu se viabilizar) e negou, ainda no primeiro turno, que condicionasse um apoio a Flávio à indicação ao posto no Supremo.

A indicação de Pereira para o STF passou a circular entre bolsonaristas que especulam sobre a divisão de espaços em um eventual mandato do filho de Flávio.

A amarração, que abarcaria as legendas do Centrão que declararam apoio a Flávio, contemplaria desde a presidência das duas Casas do Congresso a postos na Esplanada, passando, é claro, pelas indicações ao Supremo.