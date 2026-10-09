Apoio do Republicanos a Flávio arrefece sonho de aliado de Malafaia em se candidatar à Câmara

Os apoios de legendas de Centro a Flávio Bolsonaro (PL-RJ) frearam – até segunda ordem – a tentativa do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) em concorrer à presidência da Câmara. O caminho mais natural neste momento, dizem aliados de Flávio, é o endosso à recondução de Hugo Motta (Republicanos-PB) ao posto, em troca do apoio à presidência do Senado. A costura, entretanto, ainda depende de articulações e está sujeita a mudanças até fevereiro.

Sóstenes, que é aliado do pastor Silas Malafaia, reforça nos bastidores que Motta está alinhado a Lula nas eleições deste ano. O apoio do PL a Motta, entrentanto, ponderam caciques da legenda bolsonarista, seria condicionado a uma série de pautas caras à nova configuração do Congresso.

Os defensores da ideia também afirmam que a parceria de Motta com Lula é circunstancial devido às eleições e que não seria um problema no caso de eleição de Flávio.

De toda forma, Sóstenes se mantém como interessado em representar a legenda bolsonarista à frente da Mesa Diretora e conta com apoio de parte dos correligionários que defendem que o PL, dono da maior bancada da Casa, deve ter um candidato no ano que vem.