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Brasil

Apoio do PDT a Lula vira problema para o petista nas investigações de fraudes no INSS

Apurações em curso no STF envolvem figurões do partido que estavam no palanque do petista nesta semana, no anúncio da aliança

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 10h01
Presidente Lula
Presidente Lula durante evento no Planalto  (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Apoio do PDT a Lula vira problema para o petista nas investigações de fraudes no INSS Priorizar nos meus resultados Google

A foto de Lula com a cúpula do PDT no palanque, nesta semana, ao receber apoio de Carlos Lupi e outros figurões à reeleição ganhará, em breve, um novo significado para o petista.

Muita gente importante do partido, que estava com Lula no evento, foi citada nas investigações que envolvem as fraudes bilionárias contra beneficiários do INSS.

Já são mais de 60 inquéritos em curso no gabinete do ministro André Mendonça, que incluem negociações de delações premiadas.

Um dos personagens que narra histórias envolvendo pedetistas é o empresário Maurício Camisotti, como o Radar já mostrou em abril.

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No ano passado, para se livrar do desgaste do escândalo, Lula demitiu Lupi do Ministério da Previdência e foi sendo obrigado a demitir outros aliados do ex-ministros, sempre que a Polícia Federal realizava uma nova operação.

Apesar de tantos constrangimentos, o petista, claro, não recusou o apoio eleitoral da sigla — ainda que com alguns aliados enrolados.

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INSS
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