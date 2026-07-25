Apoiadores de Flávio levam blindado militar e ‘Penélope Charmosa’ à convenção do PL; veja vídeos

Apoiadores do pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) levaram uma réplica de um veículo militar de guerra para a convenção partidária do Partido Liberal, que ocorre neste sábado, 25, em São Paulo.

Ao lado do tanque, os apoiadores também levaram um conversível que imita o carro da personagem Penélope Charmosa, de Corrida Maluca (1968), o que remete à participação feminina no evento.

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Na entrada do evento, que acontece em uma área interna do estádio do Pacaembu, na região central de São Paulo, apoiadores tiraram fotos dentro do blindado e do conversível. Há forte policiamento no local, com uso da cavalaria da Polícia Militar. A militância bolsonarista compareceu em peso com bandeiras com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, de deputados, vereadores e pré-candidatos favoráveis ao Zero Um. Uma bateria tocou na porta de entrada do auditório.

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O presidente da Argentina, Javier Milei, deve comparecer à convenção. Ele se reuniu neste sábado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes. Já a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro — com quem Flávio fez as pazes nesta semana, por meio de um vídeo com pedido de desculpas — não deve estar presente no evento.