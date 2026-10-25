Apoiadores de Flávio convocam comemoração e cantam vitória antes do fechamento das urnas

Apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) convocam uma comemoração em Brasília antes mesmo do fechamento das urnas neste domingo. Com a chamada “Comemoração da vitória!”, o material de divulgação anuncia uma concentração a partir das 19h no Museu Nacional da República.

Um carro de som já está em frente ao museu para o ato.

A convocação usa uma montagem com a imagem de Jair Bolsonaro de punho erguido, diante de uma bandeira do Brasil, sobre uma representação do museu cercado por uma multidão vestida de verde e amarelo.