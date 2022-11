Apoiadores de Bolsonaro atacam redes da COP27

Nem a COP27, conferência climática da Organização das Nações Unidas para o debate entre países, escapou dos protestos da ira dos bolsonaristas radicais. É só abrir qualquer publicação do perfil oficial do evento nas redes sociais que aparecem, de imediato, centenas de comentários de bolsonaristas alegando fraude nas eleições do segundo turno para presidente do Brasil, no dia 30 de outubro. A conferência, a qual trata do futuro ambiental do planeta, foi iniciada na última semana e contou com a fala do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na manhã desta quarta-feira, 16, no Egito.

Em polvorosos, apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) lotaram os comentários das postagens com mensagens contestando a presença de Lula e tentando “alertar” a comunidade sobre fraude nas urnas, as quais não foram comprovadas. “Luís Inácio Lula da Silva não foi eleito no Brasil, nós tivemos nossa eleição manipulada, mas estamos sendo impedidos de contestar o resultado das urnas”, escreveu Delegado Cavalcante (PL), deputado estadual do Ceará, apoiador ferrenho de Bolsonaro.

No entanto, as instituições responsáveis pela lisura do pleito já reiteraram a normalidade do processo de votação e a auditoria das urnas, fatos confirmados pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Superior Tribunal Federal.

