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Brasil

Aplicações da Previdência de Maceió no Master entram na mira da Câmara dos Vereadores

Parlamentar coleta assinaturas para criar Comissão Especial de Inquérito

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 15h18
Plenário Vereador Galba Novaes de Castro com homens em ternos escuros sentados em mesas e cadeiras pretas. Um telão exibe um homem de terno azul falando. Ao fundo, um homem de terno preto discursa em um púlpito. O teto é de madeira com muitas luzes embutidas
Plenário da Câmara de Vereadores de Maceió (./Divulgação)
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O vereador Tácio Melo (PSD), de Maceió, apresentou requerimento para a criação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar as aplicações feitas pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev) no Banco Master.

O episódio motivou na segunda-feira uma operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro André Mendonça.

Para sair do papel, a CEI precisa de ao menos nove assinaturas, o equivalente a um terço dos 27 vereadores da Câmara de Maceió.

Segundo o requerimento, a proposta busca esclarecer as circunstâncias das operações, os critérios técnicos adotados e a atuação do Comitê de Investimentos do Iprev.

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