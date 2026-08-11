Aplicações da Previdência de Maceió no Master entram na mira da Câmara dos Vereadores

O vereador Tácio Melo (PSD), de Maceió, apresentou requerimento para a criação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar as aplicações feitas pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev) no Banco Master.

O episódio motivou na segunda-feira uma operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro André Mendonça.

Para sair do papel, a CEI precisa de ao menos nove assinaturas, o equivalente a um terço dos 27 vereadores da Câmara de Maceió.

Segundo o requerimento, a proposta busca esclarecer as circunstâncias das operações, os critérios técnicos adotados e a atuação do Comitê de Investimentos do Iprev.