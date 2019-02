Apagão deixa 1 milhão de pessoas sem luz na Grande São Paulo

Aproximadamente 1 milhão de moradores da zona leste de São Paulo e cidades do ABC Paulista ficaram sem luz na noite desta quinta-feira 31. O problema durou pouco mais de uma hora, com início por volta das 20h30 e restabelecimento de energia às 21h45, segundo informações da Enel, antiga Eeletropaulo, responsável pela distribuição de energia na região.

A companhia informou que um desarme em subestações da ISA CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista) afetou o fornecimento. Durante o período sem energia, as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô chegaram a circular com velocidade reduzida.

⚠️ Atualização ⚠️

A energia de 100% dos clientes afetados já foi restabelecida. — Enel Clientes Brasil (@EnelClientesBR) January 31, 2019

Em Santo André, moradores utilizaram as redes sociais para comentar um suposto incêndio que relacionaram erroneamente à falta de luz.

Um clarão, visível em grande parte da cidade, na realidade se tratava da queima de excesso de produtos de uma petroquímica. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a falta de energia potencializou a visão das chamas.