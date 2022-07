Aos 96 anos, morre atriz Maria Fernanda, filha de Cecília Meirelles

Morreu no último sábado, 30, a atriz Maria Fernanda Meirelles Correia Dias. Ela estava internada com um quadro de pneumonia bacteriana desde a última terça-feira, 26, na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

A artista de 96 anos, filha da escritora Cecília Meirelles e do ilustrador português Correia Dias, iniciou sua carreira nos palcos em 1948 na primeira montagem de Hamlet, de William Shakespeare. Ela também atuou em peças de Nelson Rodrigues, Tennessee Williams, Martins Penna, Tchekhov, García Lorca, Bertolt Brecht, Arthur Miller, Strindberg e Oscar Wilde.

Maria Fernanda chegou a ser detida durante a ditadura militar, em 1968, enquanto apresentava a remontagem de Um Bonde Chamado Desejo, Tennessee Williams, em Brasília. A prisão provocou uma passeata contra a censura em frente ao Theatro Municipal do Rio.

Apesar do protagonismo no teatro, a atriz também participou de produções televisivas e cinematográficas de relevância, como as novelas Gabriela (1975), Pai Herói (1979), Dona Beija (1986) e nos filmes Sempre Resta Uma Esperança (1946), Luz Apagada (1953) e Carlota Joaquina – Princesa do Brasil (1995).

Ela deixa o filho único Luiz Heitor Fernando, do seu relacionamento com o diretor de TV Luiz Gallon. A família ainda não divulgou informações sobre o velório.