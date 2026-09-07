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Brasil

Os destaques do ato de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista no 7 de Setembro

Manifestação ocorre na reta final da campanha presidencial, na qual o senador empata nas pesquisas com Lula; crise no STF está na pauta

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 13h59 | Atualizado em 7 set 2026, 17h09
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Os destaques do ato de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista no 7 de Setembro Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República em 2026, realizou um ato de campanha eleitoral nesta segunda-feira, 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Flávio abriu o discurso com o brado “Fora Lula e fora Moraes”, reforçando o tom já cristalizado pela campanha bolsonarista. Ao longo de sua fala, o senador prometeu tirar Alexandre de Moraes do cargo no STF, caso eleito, e afirmou que seu objetivo é “não permitir que Lula indique mais quatro Moraes”.

A fala foi marcada por um forte aceno ao eleitorado na área da segurança pública. Ao longo da participação, Flávio prometeu classificar como terroristas as facções PCC e CV, bem como grupos milicianos; defendeu pena de oito anos de prisão para ladrões de celulares e de castração química para estupradores; e falou em reduzir a maioridade penal de dezoito para dezesseis anos no Brasil.

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Além das medidas de segurança, o filho “Zero Um” de Jair Bolsonaro voltou a falar em anistia para o pai, hoje preso por tentativa de golpe de Estado — segundo o senador, o ex-presidente irá subir a rampa do Planalto ao seu lado. Ele relembrou a facada sofrida pelo capitão em 2018, em Juiz de Fora (MG), disse que a condenação do pai é “uma farsa” e que, assim como o ex-mandatário, veste colete à prova de balas nos comícios porque sabe “do que a esquerda é capaz”.

Ele falou também em “entregar o Brasil nas mãos de Jesus” e combater a legalização do aborto, a “ideologia de gênero” e a “perseguição” aos adversários políticos. Outra pauta no campo ideológico é, conforme o senador, garantir que os colégios formarão “estudantes e não militantes”.

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Em outros momentos, Flávio Bolsonaro defendeu “saúde pública padrão Einstein”, aludindo ao gabaritado hospital privado com sede em São Paulo, e disse que implementará creches de qualidade para que as mães tenham tempo para trabalhar.

O presidenciável do PL foi o último a discursar no trio elétrico. Antes dele, falaram mais de uma dezena de aliados bolsonaristas, entre eles:

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo e candidato à reeleição
  • Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo
  • Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL
  • Silas Malafaia, pastor evangélico da Assembleia de Deus
  • Daniella Marques (PL), coordenadora econômica da campanha de Flávio e ex-presidente da Caixa Econômica
  • Alfredo Gaspar (PL-AL), deputado federal e candidato a vice na chapa de Flávio
  • Nikolas Ferreira (PL-MG), Guilherme Derrite (PP-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Gustavo Gayer (PL-GO), deputados federais
  • André do Prado (PL-SP), deputado estadual
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Confira, abaixo, os principais destaques dos políticos que discursaram nesta segunda-feira em São Paulo.

16h42 — Flávio diz que subirá a rampa do Planalto ‘junto com Jair Bolsonaro’

A anistia ao ex-presidente, condenado e preso por tentativa de golpe de Estado, é um dos pontos centrais da campanha.

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Flávio encerra o discurso com o bordão de campanha consolidado pelo pai: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

16h38 — Flávio Bolsonaro diz que irá ‘declarar guerra aos narcotraficantes’

Investindo no discurso de segurança pública, um dos carros-chefes da campanha bolsonarista, senador diz que irá classificar PCC, Comando Vermelho e milícias como grupos terroristas.

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Em aceno ao eleitorado feminino, Flávio acrescenta que irá “cuidar das mulheres que estão sendo espancadas e assassinadas por serem mulheres” e diz que dará creches de qualidade para que mães possam trabalhar.

16h35 — Flávio: ‘Quem vota em Lula tá votando em Alexandre de Moraes

“Não vou permitir que Lula indique mais quatro Alexandres de Moraes”, diz o senador. O ministro do STF, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, foi nomeado em 2016 pelo então presidente Michel Temer.

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16h33 — ‘Flávio Bolsonaro vai acabar com a polarização porque não vai ter mais PT’, diz Flávio

Senador critica rombo nas estatais, diz que o pai foi condenado “por crimes que não cometeu” e alega “perseguição” comandada por Lula contra a direita.

16h28 — Agora: Flávio Bolsonaro começa a discursar na Avenida Paulista

“Primeiramente, fora Lula, fora Moraes” são as primeiras palavras do senador aos apoiadores.

16h24 — Nikolas diz que fará ato em frente à casa de Alcolumbre no Amapá

Candidato à reeleição, deputado convoca manifestação no próximo domingo, 13, em Macapá. O objetivo é pressionar o presidente do Senado a pautar o impeachment de Alexandre de Moraes.

16h22 — Nikolas: ‘Vorcaro nunca me pediu para interferir em decisões da PF’

Jair Bolsonaro, com jaqueta azul-marinho sobre camiseta amarela, e um homem de jaqueta preta falando ao microfone, cercados por pessoas e câmeras em evento político
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fala ao lado de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista, durante ato em 7 de Setembro de 2026 (Redes sociais/Reprodução)

Deputado do PL-MG ataca Alexandre de Moraes e classifica de “pastel de vento” o áudio vazado em que pede favores ao banqueiro do Master. Ele chama o procurador-geral da República, Paulo Gonet, de “frouxo”, critica o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e faz apelo a Davi Alcolumbre por impeachment de Moraes.

“Não vim aqui pedir vingança contra ministro, vim pedir Justiça”, acrescenta o deputado federal, citando os presos por envolvimento nos atos de 8 de Janeiro de 2023.

16h11 — Tarcísio: ‘Ninguém está acima da lei. Se você quer grandeza, preste contas’

Tarcísio de Freitas, de camisa preta e amarela, discursa com microfone na mão esquerda, expressão séria e boca aberta. Ao lado direito, Flávio Bolsonaro, de jaqueta azul e camiseta amarela, sorri levemente com os braços cruzados. Ao fundo, outras pessoas assistem, incluindo uma com celular erguido
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante ato de 7 de Setembro na Avenida Paulista, em São Paulo (Redes sociais/Reprodução)

Governador de São Paulo critica Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro e pede votos aos aliados Derrite e André do Prado ao Senado. “São Paulo não pode eleger governadores de esquerda”, diz.

Tarcísio ainda diz que “deve tudo a Jair Bolsonaro” e que Flávio Bolsonaro foi “levantado por Deus” para herdar o legado do pai.

15h58 — Malafaia pede que Fachin afaste Moraes do cargo e diz que STF não é o alvo

Após sequência de disparos contra Alexandre de Moraes e defesa de Mendonça, pastor cita diversos ministros do Supremo e afirma que não está no ato para atacar o STF. “Desgraçar o Supremo é arrebentar com a democracia e a República”, diz.

15h55 — Malafaia: ‘Qual é o jogo de denegrir e explodir André Mendonça?’

Homem de pele clara e cabelos grisalhos penteados para trás, vestindo colete preto, fala em um microfone prateado. Ele tem sardas no rosto e expressão séria, com a boca ligeiramente aberta. Ao fundo, uma pessoa com boné escuro aparece parcialmente à direita
O pastor evangélico Silas Malafaia discursa no trio elétrico ao lado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na Avenida Paulista, durante ato de 7 de Setembro (Redes sociais/Reprodução)

Pastor evangélico acusa Lula, Alexandre de Moraes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), de articular ofensiva contra André Mendonça para blindar Lulinha das acusações de corrupção no INSS. O religioso diz que Débora dos Santos, participante dos atos de 8 de Janeiro que ficou conhecida como “Débora do Batom”, foi condenada por “mandar mensagens secretas” — insinuando que a conduta de Moraes, em conversas com Daniel Vorcaro, foi igualmente criminosa.

15h46 — Alfredo Gaspar (PL-AL): ‘Nós temos duas faces de uma mesma moeda: Lula e Moraes’

Dois homens, um de cabelos grisalhos e outro de cabelos escuros, sorriem e levantam os braços juntos, vestindo camisetas amarelas e jaquetas azuis, em cima de um trio elétrico. Ao fundo, prédios altos e pessoas filmando.
O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), discursa no trio elétrico ao lado do senador na Avenida Paulista (Laila Nery/VEJA)

“Lula representa o passado da corrupção, do crime organizado, dos juros altos e da falta de oportunidades”, diz o vice de Flávio Bolsonaro. O deputado federal foi escolhido pela atuação como secretário de Segurança de Alagoas e por ter, como relator da CPMI do INSS, pedido a prisão de Lulinha, filho do presidente Lula — duas pautas centrais para a campanha bolsonarista.

15h38 — Os políticos que já discursaram no trio elétrico ao lado de Flávio na Paulista

  • Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo
  • Guilherme Derrite (PP-SP), deputado federal e candidato ao Senado
  • André do Prado (PL-SP), deputado estadual e candidato ao Senado
  • Bia Kicis (PL-DF), deputada federal e candidata ao Senado
  • Daniella Marques (PL), coordenadora econômica da campanha de Flávio
  • Gustavo Gayer (PL-GO), deputado federal e candidato ao Senado
  • Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL

15h32 — André do Prado: ‘Eu voto impeachment de ministro do STF’

Deputado estadual é candidato ao Senado na chapa bolsonarista, ao lado de Guilherme Derrite. “Quero estar ao lado de Flávio Bolsonaro, cumprindo todas as minhas obrigações”, declara, ao lado do senador.

15h30 — Flávio Bolsonaro dança no trio ao som de ‘Dez mais dez mais dois, é 22’

15h28 — Valdemar: ‘Com Flávio eleito, Bolsonaro estará com a gente no dia seguinte’

Presidente nacional do PL defende a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde 2025 por tentativa de golpe de Estado. O próprio ex-deputado foi indiciado pela PF no mesmo inquérito, mas não chegou a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

15h25 — Derrite: ‘Quero declarar a independência do Brasil a partir de janeiro de 2027’

Candidato ao Senado em 2026, o deputado federal pelo PP e ex-secretário paulista de Segurança diz que “está declarada a guerra ao crime organizado” no país. “Ou os criminosos mudam de país ou serão neutralizados dentro do Brasil”, declara.

15h21 — ‘Ninguém aguenta mais essa gastança’, diz Daniella Marques (PL)

Mulher de cabelo preso, vestindo camiseta verde e gola preta, fala ao microfone. Ao lado, um homem de camisa amarela e jaqueta azul, com expressão séria, e outro homem grisalho à esquerda.
Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica e coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro, discursa na Avenida Paulista (Redes sociais/Reprodução)

Coordenadora da área econômica da campanha de Flávio, a ex-presidente da Caixa Econômica Federal diz que o brasileiro não aguenta mais pagar impostos e critica a política fiscal do governo Lula. Ao lado do senador, ela faz um apelo ao eleitorado feminino para voto no Zero Um.

15h13 — Ricardo Nunes (MDB) discursa no palanque de Flávio Bolsonaro

Homem de pele clara, cabelo e barba escura, sorri enquanto segura um microfone e levanta o punho esquerdo. Ele veste uma camisa verde e uma jaqueta azul com detalhes amarelos e verdes. Ao fundo, uma pessoa segura um celular azul
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), discursa ao lado de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista em 7 de setembro de 2026 (Redes sociais/Reprodução)

“Flávio está muito mais que preparado para poder conduzir este país e acabar com o que a gente tá vendo”, diz o prefeito de São Paulo. Em 2024, Nunes conquistou a reeleição com forte apoio do bolsonarismo. “Supremo é o povo brasileiro”, acrescentou o emedebista, além de pedir votos aos candidatos ao Senado Guilherme Derrite (PP-SP) e André do Prado (PL-SP).

15h10 — Guilherme Derrite (PP-SP) participa da manifestação

Ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, o deputado federal é candidato ao Senado e está tecnicamente empatado com as ex-ministras Simone Tebet e Marina Silva. A ex-presidente da Caixa Econômica Federal e coordenadora econômica da campanha de Flávio, Daniella Marques (PL), também está na Avenida.

15h — AGORA: Flávio Bolsonaro chega ao trio elétrico na Avenida Paulista

Senador chega ao ato em São Paulo acompanhado da esposa Fernanda. Antes da fala, o carro de som reproduz o hino nacional.

14h55 — Indiciado pela PF, Valdemar Costa Neto está no trio elétrico de Flávio

Homens em um trio elétrico com a palavra VASSALADOR em destaque. Um homem de colete azul aponta para frente, ao lado de outro de colete amarelo com o número 22. Um terceiro homem de azul levanta o braço, e uma bandeira azul com texto em amarelo está à esquerda. Prédios altos ao fundo
O ex-deputado Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, no trio elétrico de Flávio Bolsonaro durante manifestação na Avenida Paulista (Laila Nery/VEJA)

Citado nas investigações por tentativa de golpe que levaram à prisão de Jair Bolsonaro, o ex-deputado federal e presidente nacional do PL é outra liderança bolsonarista que discursará ao lado de Flávio. Também estão presentes os deputados Marco Feliciano (PL-RJ) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO).

14h50 — Apoiadores levam ‘bonecão’ de André Mendonça, do STF, à Paulista

Balão gigante de um homem de terno preto e gravata azul, com braços cruzados, em meio a uma multidão de manifestantes segurando bandeiras do Brasil e cartazes, em uma rua urbana com prédios ao fundo
Boneco inflável representando o ministro André Mendonça, do STF, durante manifestação de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista (Redes sociais/Reprodução)

Relator dos escândalos do Banco Master e do INSS no Supremo, ministro foi nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e é visto como aliado estratégico de Flávio na Corte. Em junho, Mendonça — que também é pastor evangélico — esteve ao lado do senador no trio elétrico, em São Paulo, durante a Marcha Para Jesus.

14h40 — Líder do PL na Câmara discursará ao lado de Flávio

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) já está no trio elétrico, acompanhando o senador e o pastor Silas Malafaia. Também está presente a mãe de Flávio, Rogéria Bolsonaro (PL-RJ), ex-vereadora e candidata a deputada federal em 2026.

14h30 — Ato tem bonecos infláveis de Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas

Dois bonecos infláveis gigantes, com rostos de homens sorrindo, vestem camisas amarelas com detalhes verdes e calças azuis. Ambos fazem um sinal de positivo com a mão direita. Ao fundo, prédios e um céu nublado.
Bonecos infláveis de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) durante ato na Avenida Paulista (Heitor Mazzoco/VEJA)

Governador será uma das lideranças a discursar no palanque do senador — mais cedo, os dois participaram de um culto na Igreja Mundial do Poder de Deus comandado pelo pastor Valdemiro Santiago.

14h20 — Bolsonaristas pedem soltura de presos pelos atos de 8 de Janeiro em 2023

Manifestantes em frente a faixas com fotos de pessoas e textos como Ainda estou aqui, Asilada na Argentina e Presa política, em um protesto. Um homem de boné e casaco escuro está em primeiro plano, com as mãos nos bolsos, olhando para frente. Ao fundo, uma multidão e grades de proteção. Uma mulher com uma bandeira do Brasil nos ombros olha para o celular.
Apoiadores de Flávio Bolsonaro exibem cartazes de réus nas investigações do 8 de Janeiro de 2023 (Laila Nery/VEJA)

Na avenida, apoiadores de Flávio Bolsonaro expõem cartazes com rostos e nomes de presos por participar da destruição dos prédios dos Três Poderes, em Brasília. Alguns dos condenados estão foragidos da Justiça em outros países — há alusões ao filme Ainda Estou Aqui (2024), que trata de perseguição política durante a ditadura militar.

14h10 — Malafaia é esperado no palanque de Flávio

O pastor evangélico Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, é uma das lideranças que devem discursar no carro de som ao lado do senador. Ao contrário de outras manifestações bolsonaristas, porém, o religioso diz não estar envolvido na organização do ato.

14h — Manifestantes pedem impeachment de Alexandre de Moraes

Manifestantes em rua, a maioria vestindo verde e amarelo, seguram cartazes. Uma mulher de cachecol do Brasil e luva amarela levanta o braço. Outros exibem placas com Xandão no Xadrez e um ovo com tornozeleira eletrônica, ou a imagem de um homem com a frase Perdeu Mané
Manifestantes na Avenida Paulista participam de ato de campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Laila Nery/VEJA)

Com cartazes de “Fora Lula” e “Xandão no Xadrez” — ilustrados por um ovo “vestindo” uma tornozeleira eletrônica –, apoiadores de Flávio Bolsonaro reivindicam a prisão do ministro, que enfrenta pressão pública após revelações de envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

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