AO VIVO: Acompanhe o debate da TV Globo entre Flávio Bolsonaro e Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) participam nesta sexta-feira, 23, do debate presidencial na TV Globo, último antes da votação do segundo turno no próximo domingo, 25 . O encontro será nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro, com início às 21h20 e duração prevista de uma hora e meia.

O debate terá quatro blocos de perguntas e respostas, tanto sobre temas selecionados quanto questionamentos trocados entre os candidatos, e será mediado pelo jornalista César Tralli. Segundo a emissora, o portal g1 fará a checagem de fatos das declarações durante e depois da transmissão.

Este será o segundo debate entre os presidenciáveis antes da votação final — nem Lula nem Flávio compareceram aos encontros durante o primeiro turno. O encontro anterior, transmitido pela Band no domingo passado, foi marcado por ataques entre os candidatos, tumulto na plateia e pouco espaço para discussão de propostas.

Acompanhe a transmissão do debate ao vivo por VEJA+TV, no vídeo acima, e confira a seguir os principais destaques:

22h05 — Flávio questiona Lula sobre relação turbulenta com o agronegócio e juros altos para produtores

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“Por que você chama o agro de fascista?”, questiona o senador. O presidente rebate afirmando que seu governo teve investimentos recorde no agro e e fala sobre a proximidade do adversário com o governo Trump, relembrando o episódio do tarifaço, que prejudicou os produtores.

“Comigo o seguro rural está garantido”, disse Flávio na tréplica, prometendo também garantir as aposentadorias de trabalhadores rurais. Ele terminou a fala falando de combate ao crime organizado e questionando a atuação do governo na área. O presidente rebateu afirmando que o senador “não sabe o que é fome” e disse que a os juros pagos pelo produtor rural são subsidiados pelo governo.

22h — Lula pergunta a Flávio qual seria o salário mínimo no Sudeste ‘se não fosse o governo do PT’

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Em resposta, Flávio questiona telespectadores se o salário recebido neste mês já acabou. “Ele [Lula] fica gastando e fazendo seu poder de compra cair. Lula, por que você endividou o povo brasileiro?”, retruca o senador carioca.

Na tréplica, Lula afirma que reajustes determinados nos governos petistas fizeram o salário mínimo chegar aos atuais 1.600 reais. “Se não fosse o governo do PT, Lula e Dilma, o salário seria de 900 reais, se a pratica do reajuste fosse a que eles [Bolsonaro e Temer] adotaram”.

21h55 — Flávio abre debate com pergunta sobre infraestrutura e obras públicas

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Candidato do PL questiona Lula sobre a construção de rodovias e outros projetos federais que estão atrasadas, indagando como ele pretende fazer novas obras sem terminar o que já foi iniciado e acusando o petista de transformar país em um “cemitério de obras”.

Em resposta, Lula diz que nunca se investiu tanto em obras quanto no governo atual, citando o PAC, programa de aceleração de crescimento, de 1,7 bilhão de reais. O presidente acrescenta que herdou cerca de seis mil obras paralisadas do governo de Jair Bolsonaro e promete finalizar todos os projetos em andamento. “Qualquer coisa que meu adversário pensar sobre infraestrutura, nós fizemos três ou quatro vezes mais do que o governo deles”, diz o presidente.

Flávio responde que, se eleito, investirá na construção de ferrovias e na disponibilização de internet para escolas, hospitais e aldeias indígenas. Lula rebate que o adversário “parece aluno que se prepara para fazer vestibular”. “Consegue decorar, mas não aprender”, disse o presidente, desafiando o eleitor a pesquisar se algum outro governo investiu tanto em obras de infraestrutura quanto o atual.

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21h50 — Após polêmica na Band, Globo impõe regra que obriga candidato a permanecer no púlpito enquanto o rival fala

Cenas do primeiro debate eleitoral onde Lula e Flávio “disputam” espaço na tela viralizaram e foram mal recebidas pelo eleitorado, gerando a impressão de desorganização e falta de respeito entre candidatos.

21h45 — Mãe de Ana Clara, menina morta por PM que Flávio Bolsonaro defendeu na Justiça, acompanha debate no estúdio

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Cristiane Gomes da Silva, que chegou acompanhada do deputado federal eleito Marcelo Freixo (PT-RJ), está sentada entre Janja e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Em 2021, Cristiane perdeu a filha de cinco anos, Ana Clara durante uma operação policial em Niterói. O autor do disparo, o cabo Bruno Dias Delaroli, teve o candidato do PL como advogado em sua banca de defesa.

21h40 — AGORA: Começa o último debate presidencial antes do segundo turno

21h30 — Lula e Flávio se posicionam nos estúdios da Globo; debate começa em instantes

21h — A resposta do Google e da Meta a Nunes Marques sobre o ‘Exército do Lula’

Acionadas pela Justiça, big techs afirmam que não há manipulação dos algoritmos de busca pelo canal de WhatsApp da campanha petista, tampouco violação de políticas no conteúdo veiculado pela página.

As manifestações foram exigidas pelo presidente do TSE em resposta a uma ação da campanha de Flávio Bolsonaro — o canal petista supera dez milhões de seguidores e concentra a campanha digital de Lula.

20h40 — ‘Eu sou muito mais futuro para esse país do que um miliciano’, diz Lula ao chegar à Globo

Candidato do PT diz que veio ao debate “para ganhar as eleições” e que “o povo está definindo claramente o que quer para esse país”.

Além da primeira-dama, Janja da Silva, petista é acompanhado por Edinho Silva, presidente nacional do PT; Camilo Santana (PT), ex-ministro da Educação e coordenador de campanha; Rui Costa (PT), ex-ministro da Casa Civil e senador eleito; Guilherme Boulos (PSOL), ministro da Secretaria-Geral da Presidência; Aloizio Mercadante (PT), presidente do BNDES; Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação; e Rafael Fonteles (PT), governador reeleito do Piauí.

20h15 — As estratégias das campanhas de Lula e Flávio para o debate na TV Globo

Campanhas orientam os presidenciáveis a irem ao novo embate focados em propostas, evitando trocar acusações e cair em provocações.

20h10 — Marçal e Janones não estão entre convidados de Flávio e Lula para debate na Globo

Ausentes no estúdio, coordenadores das campanhas digitais do PL e do PT devem focar nas atualizações dos canais de WhatsApp “Tropa do Flávio” e “Exército do Lula” durante a transmissão.

20h — ‘Espero mostrar que nossas propostas são melhores’, diz Flávio ao chegar à Globo para debate

Candidato do PL chega aos estúdios da emissora acompanhado da esposa, Fernanda; do irmão Carlos Bolsonaro (PL-SC), senador eleito; e da assessora econômica de campanha, Daniella Marques.

Ao menos cinco governadores eleitos foram convidados por Flávio: o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), o de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), o do Rio Grande do Sul, Zucco (PL), e o do Paraná, Sergio Moro (PL). Além deles, também estão presentes o senador eleito pelo Rio de Janeiro Carlos Jordy (PL); o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB); e a deputada estadual Índia Armelau (PL-RJ).