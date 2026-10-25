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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 0,00% 0 VOTOS
Presidente
0,00%
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 0,00% 0 VOTOS
PP - 11 Mailza Assis 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AC
0,00%
PSD - 55 Omar Aziz 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AM
0,00%
PP - 11 Celina Leão 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - DF
0,00%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,00%
PT - 13 Cadu De Lula 0,00% 0 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RN
0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - TO
0,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

Mapa interativo: Siga a apuração em plataforma especial

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Brasil

AO VIVO: Acompanhe a apuração do segundo turno das eleições de 2026

Resultados começam a ser divulgados a partir das 17h; assista à cobertura especial de VEJA+TV

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 17h00 | Atualizado em 25 out 2026, 17h11
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AO VIVO: Acompanhe a apuração do segundo turno das eleições de 2026 Priorize VEJA no Google

Neste domingo, 25, mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para votar no segundo turno da eleição presidencial, travado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Além da eleição para presidente, ocorre hoje o segundo turno para governador no Distrito Federal e em cinco estados: Espírito Santo, Amazonas, Acre, Tocantins e Rio Grande do Norte.

A votação ocorre em todo o Brasil entre 8h e 17h, pelo horário de Brasília — após esse horário, as portas das seções eleitorais são fechadas e vota apenas quem já estiver na fila. Os resultados são atualizados em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme os dados das urnas são transmitidos pelos servidores da Justiça Eleitoral.

A partir das 17h, VEJA+TV realiza uma cobertura especial com repórteres e colunistas de VEJA, repercutindo os resultados e cenários eleitorais. Acompanhe ao vivo no link acima, e confira abaixo os principais destaques deste segundo turno das eleições:

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17h10 — URGENTE: Zanin, do STF, estende horário de votação até 19h

Ministro atende a pedido do PT após denúncias de obstrução de frotas de ônibus na Bahia neste domingo.

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Segundo a liminar, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou a gravidade de relatos de insuficiência de transporte público para levar eleitores aos locais de votação em municípios baianos. A decisão foi tomada na Reclamação 101.673, apresentada pela Coligação Brasil Pronto Pra Mais contra os municípios de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas.

17h — AGORA: Encerrado o horário previsto de votação em todo o Brasil

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Quem já estava aguardando na fila ainda pode votar; resultados começam a ser apurados e transmitidos. A Justiça Eleitoral analisa pedidos do PT e do PL para estender o prazo da eleição, em razão de denúncias de obstrução e preocupações climáticas.

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TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
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