AO VIVO: Acompanhe a apuração do primeiro turno das eleições de 2026

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 49,06% 811.907 VOTOS
PT - 13 Lula 42,29% 699.865 VOTOS
Presidente
1,42%
PSTU - 16 Cyro Garcia 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Garotinho 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
0,00%
PT - 13 Fernando Haddad 0,00% 0 VOTOS
PSTU - 16 Vera Lúcia 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SP
0,00%
PT - 13 Patrus Ananias 0,00% 0 VOTOS
PDT - 12 Alexandre Kalil 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MG
0,00%
PRD - 25 Delcidio Amaral 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Lucien Rezende 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MS
0,00%
PP - 11 Mailza Assis 52,88% 9.005 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 31,31% 5.332 VOTOS
GOVERNADOR - AC
4,45%
MDB - 15 Renan Filho 60,68% 125 VOTOS
PSDB - 45 Jhc 38,83% 80 VOTOS
GOVERNADOR - AL
0,01%
PSD - 55 Dr. Furlan 55,91% 2.384 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 44,07% 1.879 VOTOS
GOVERNADOR - AP
1,46%
PSD - 55 Omar Aziz 38,19% 24.468 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 27,88% 17.863 VOTOS
GOVERNADOR - AM
3,51%
PCO - 29 Maria Bona 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - BA
0,00%
PSDB - 45 Ciro Gomes 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Vera Lúcia 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - CE
0,00%
PCO - 29 Expedito Mendonça 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Kiko Caputo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - DF
0,00%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Helder Salomão 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,00%
PT - 13 Luis Cesar Bueno 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Marconi Perillo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - GO
0,00%
PCO - 29 Dimas Cassimiro 0,00% 0 VOTOS
PRTB - 28 Roberto Rocha 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MA
0,00%
PL - 22 Wellington Fagundes 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MT
0,00%
PODE - 20 Dr. Daniel 50,83% 76.974 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 44,84% 67.902 VOTOS
GOVERNADOR - PA
3,53%
MDB - 15 Cícero Lucena 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PB
0,00%
MOBILIZA - 33 Doutor Alexandre Salomão 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Sergio Moro 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PR
0,00%
PSTU - 16 Guilherme Fonseca 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Ivan Moraes 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PE
0,00%
PCO - 29 Lourdes Melo 0,00% 0 VOTOS
DC - 27 Professor Jurity 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PI
0,00%
PSTU - 16 Dário Barbosa 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 álvaro Dias 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RN
0,00%
PL - 22 Zucco 66,21% 20.810 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 24,56% 7.718 VOTOS
GOVERNADOR - RS
0,52%
PL - 22 Marcos Rogério 48,40% 23.231 VOTOS
UNIÃO - 44 Hildon Chaves 30,95% 14.856 VOTOS
GOVERNADOR - RO
4,85%
PL - 22 Arthur Henrique 53,19% 2.070 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 45,76% 1.781 VOTOS
GOVERNADOR - RR
1,65%
PL - 22 Jorginho Mello 0,00% 0 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SC
0,00%
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Dr. Helton 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SE
0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 46,21% 25.065 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 42,70% 23.159 VOTOS
GOVERNADOR - TO
6,57%
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Brasil

AO VIVO: Acompanhe a apuração do primeiro turno das eleições de 2026

Resultados para presidente, governadores, deputados federais e estaduais e senadores são atualizados em tempo real

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 17h01 | Atualizado em 4 out 2026, 17h16
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AO VIVO: Acompanhe a apuração do primeiro turno das eleições de 2026 Priorize VEJA no Google

Está encerrado o horário de votação para o primeiro turno das eleições gerais de 2026. Neste domingo, 4, até 158 milhões de eleitores foram às urnas para escolher seus candidatos a presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

A apuração é atualizada em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e os resultados são transmitidos ao vivo nas redes de VEJA+ com destaques e comentários dos colunistas de VEJA (assista no vídeo acima ou pelo link).

Acompanhe, abaixo, os principais destaques e a apuração dos resultados das eleições federais e estaduais de 2026:

17h15 — PF registra dezoito crimes eleitorais e abre seis inquéritos durante o primeiro turno

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Até as 15h10 deste domingo, 129 pessoas haviam sido levadas às delegacias e quase 800.000 reais foram apreendidos, sendo mais de 383.000 em dinheiro vivo. Os crimes investigados incluem compra de votos e propaganda eleitoral irregular.

Desde o início de 2026, a Polícia Federal já instaurou 1.300 inquéritos sobre crimes eleitorais e apreendeu mais de 46,5 milhões de reais em bens em valores.

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17h10 — Bastidores: Ministros do TSE avaliam que Deltan Dallagnol está enquadrado na Lei da Ficha Limpa

Apesar da decisão de Nunes Marques que restabeleceu neste domingo a candidatura do ex-procurador ao Senado, segundo interlocutores e ex-ministros da Corte ouvidos por VEJA, a tendência é que, no mérito, ele seja vetado. Deltan renunciou ao cargo no Ministério Público Federal com pendência de processos administrativos que poderiam puni-lo ainda na época da Lava-Jato, depois teve o registro de deputado federal cassado pelo TSE. (Laryssa Borges)

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17h05 — Seguranças de Flávio Bolsonaro abordam operador de drone em frente ao QG de campanha do PL

Dezenas de repórteres, fotógrafos e cinegrafistas já se concentram no local, em Brasília, de onde o candidato do PL vai acompanhar a apuração e fazer um pronunciamento no final do dia. Há pouco, dois agentes da segurança passaram pela multidão em busca do controlador do drone, que foi interpelado e forçado a interromper os voos. (Nicholas Shores)

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17h — Acaba o horário de votação nas mais de 517.000 seções eleitorais em todo o Brasil

Quem já estava aguardando na fila ainda tem direito a votar, mas nenhum eleitor pode mais entrar nos locais de votação. Começa o processo de apuração dos resultados, quanto equipes da Justiça Eleitoral retiram o chip da urna com os registros de votos e transmitem os dados via computadores com sistemas personalizados de segurança.

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Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
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