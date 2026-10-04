AO VIVO: Acompanhe a apuração do primeiro turno das eleições de 2026

Está encerrado o horário de votação para o primeiro turno das eleições gerais de 2026. Neste domingo, 4, até 158 milhões de eleitores foram às urnas para escolher seus candidatos a presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

A apuração é atualizada em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e os resultados são transmitidos ao vivo nas redes de VEJA+ com destaques e comentários dos colunistas de VEJA (assista no vídeo acima ou pelo link).

Acompanhe, abaixo, os principais destaques e a apuração dos resultados das eleições federais e estaduais de 2026:

17h15 — PF registra dezoito crimes eleitorais e abre seis inquéritos durante o primeiro turno

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Até as 15h10 deste domingo, 129 pessoas haviam sido levadas às delegacias e quase 800.000 reais foram apreendidos, sendo mais de 383.000 em dinheiro vivo. Os crimes investigados incluem compra de votos e propaganda eleitoral irregular.

Desde o início de 2026, a Polícia Federal já instaurou 1.300 inquéritos sobre crimes eleitorais e apreendeu mais de 46,5 milhões de reais em bens em valores.

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17h10 — Bastidores: Ministros do TSE avaliam que Deltan Dallagnol está enquadrado na Lei da Ficha Limpa

Apesar da decisão de Nunes Marques que restabeleceu neste domingo a candidatura do ex-procurador ao Senado, segundo interlocutores e ex-ministros da Corte ouvidos por VEJA, a tendência é que, no mérito, ele seja vetado. Deltan renunciou ao cargo no Ministério Público Federal com pendência de processos administrativos que poderiam puni-lo ainda na época da Lava-Jato, depois teve o registro de deputado federal cassado pelo TSE. (Laryssa Borges)

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17h05 — Seguranças de Flávio Bolsonaro abordam operador de drone em frente ao QG de campanha do PL

Dezenas de repórteres, fotógrafos e cinegrafistas já se concentram no local, em Brasília, de onde o candidato do PL vai acompanhar a apuração e fazer um pronunciamento no final do dia. Há pouco, dois agentes da segurança passaram pela multidão em busca do controlador do drone, que foi interpelado e forçado a interromper os voos. (Nicholas Shores)

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17h — Acaba o horário de votação nas mais de 517.000 seções eleitorais em todo o Brasil

Quem já estava aguardando na fila ainda tem direito a votar, mas nenhum eleitor pode mais entrar nos locais de votação. Começa o processo de apuração dos resultados, quanto equipes da Justiça Eleitoral retiram o chip da urna com os registros de votos e transmitem os dados via computadores com sistemas personalizados de segurança.