Ao menos três pessoas morrem em São Paulo após rajadas de ventos de até 125 km/h

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Ventos de até 125 Km/h causaram 3 mortes e destruição em São Paulo. Ocorrências em Santos, Cesário Lange e São Sebastião incluem quedas de árvores, destelhamentos e naufrágio. Defesa Civil emitiu alertas e um gabinete de crise foi montado para lidar com os impactos das fortes rajadas.

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Ao menos três pessoas morreram no estado de São Paulo nesta quarta-feira, 29, após rajadas de ventos muito intensas, de até 125 Km/h, atingirem diversas regiões no estado.

Uma delas ocorreu em Santos, no litoral, por volta das 12h40. Um homem que vivia em situação de rua foi atingido por uma árvore que caiu na avenida Almirante Cochrane, no Canal 5, e não resistiu aos ferimentos. Somente na cidade, foram registradas 23 quedas de árvores, seis quedas de muros e destelhamento de casas, além da queda de um contêiner no Porto de Santos, que atingiu a rede elétrica.

A segunda vítima foi registrada em Cesário Lange, na região de Sorocaba. Uma árvore também caiu sobre um carro, levando o motorista à morte, segundo a Defesa Civil.

Um pescador de 50 anos também foi vitimado pelo impacto dos ventos. Ele estava em um barco que naufragou em São Sebastião, no litoral norte.

⚠️ PROTEJAM-SE! Mais uma vez, São Paulo entra em alerta para chuvas fortes e ventos que podem chegar a 90 km/h. Fenômenos climáticos extremos são realidade e precisamos de políticas públicas para as pessoas. Teremos tempos difíceis daqui pra frente! pic.twitter.com/6fc4N9MPfH — Monica Seixas (@MonicaSeixas) July 29, 2026

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“Atenção para a mudança no tempo em SP. Entre 29 e 30 de julho, a passagem de um sistema meteorológico pelo litoral deve provocar ventos fortes, com rajadas de até 90 km/h na Baixada Santista e na Grande São Paulo, e de 70 km/h no restante do estado. Podem ocorrer também chuva intensa, queda de granizo e raios”, anunciou uma publicação da Defesa Civil no meio da tarde desta quarta-feira.

Às 13h, um alerta do órgão também já havia sido enviado para os aparelhos celulares das pessoas que vivem no estado. “Busque abrigo e evite áreas descobertas. Não fique embaixo de árvores e postes”, comunicava a mensagem.

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“Os ventos que nós tínhamos previsto já chegaram aqui no nosso estado. Na região e Itapeva, registramos 125 Km/h. Na capital, 70 Km/h. Lá no litoral paulista, 111 Km/h. (…) Pedimos a toda a população que fique em alerta nas próximas horas desta quarta-feira. Não fique em áreas abertas. Abrigue-se. Saia de perto de árvores, postes e estruturas de metal frágeis, pois elas podem acabar caindo”, anunciou um porta-voz da Defesa Civil.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, entre 13h e 19h33, houve 42 chamados referentes a quedas de árvores somente na capital e na região metropolitana. Não houve nenhum chamado para enchente ou desabamento nesse território.

Uma árvore (foto acima) caiu na Radial Leste, sentido região central da capital paulista, e a via precisou ser interditada, provocando lentidão no trânsito local. Houve ainda casos de destelhamento de imóveis e outras ocorrências semelhantes na região.

Um gabinete de crise da Defesa Civil, articulado com outras forças de segurança, foi montado e atua na situação. Uma série de vídeos publicados nas redes sociais mostram a intensidade dos ventos que atingiram o estado, com estragos maiores a depender da localidade.

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Alerta Ubatuba!!!

Chegada de intenso vendaval em Ubatuba. Procurem abrigo. pic.twitter.com/ciDbMKfmQ9 — Tumulto BR (@TumultoBR) July 29, 2026

Em casos de emergências, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

*Texto em atualização