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Ao menos três pessoas morrem em São Paulo após rajadas de ventos de até 125 km/h

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros montaram gabinete de crise e acompanham pedidos de ajuda; situação meteorológica é prevista também nesta quinta, 30

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 19h37 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h30
Árvore caiu na radial leste em meio a rajadas de vento desta quarta-feira em São Paulo e levou à interdição da via
Árvore caiu na radial leste em meio a rajadas de vento desta quarta-feira em São Paulo e levou à interdição da via (Redes sociais/Reprodução)
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Ao menos três pessoas morrem em São Paulo após rajadas de ventos de até 125 km/h Priorizar nos meus resultados Google

Ao menos três pessoas morreram no estado de São Paulo nesta quarta-feira, 29, após rajadas de ventos muito intensas, de até 125 Km/h, atingirem diversas regiões no estado.

Uma delas ocorreu em Santos, no litoral, por volta das 12h40. Um homem que vivia em situação de rua foi atingido por uma árvore que caiu na avenida Almirante Cochrane, no Canal 5, e não resistiu aos ferimentos. Somente na cidade, foram registradas 23 quedas de árvores, seis quedas de muros e destelhamento de casas, além da queda de um contêiner no Porto de Santos, que atingiu a rede elétrica.

A segunda vítima foi registrada em Cesário Lange, na região de Sorocaba. Uma árvore também caiu sobre um carro, levando o motorista à morte, segundo a Defesa Civil.

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Um pescador de 50 anos também foi vitimado pelo impacto dos ventos. Ele estava em um barco que naufragou em São Sebastião, no litoral norte.

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“Atenção para a mudança no tempo em SP. Entre 29 e 30 de julho, a passagem de um sistema meteorológico pelo litoral deve provocar ventos fortes, com rajadas de até 90 km/h na Baixada Santista e na Grande São Paulo, e de 70 km/h no restante do estado. Podem ocorrer também chuva intensa, queda de granizo e raios”, anunciou uma publicação da Defesa Civil  no meio da tarde desta quarta-feira.

Às 13h, um alerta do órgão também já havia sido enviado para os aparelhos celulares das pessoas que vivem no estado. “Busque abrigo e evite áreas descobertas. Não fique embaixo de árvores e postes”, comunicava a mensagem.

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“Os ventos que nós tínhamos previsto já chegaram aqui no nosso estado. Na região e Itapeva, registramos 125 Km/h. Na capital, 70 Km/h. Lá no litoral paulista, 111 Km/h. (…) Pedimos a toda a população que fique em alerta nas próximas horas desta quarta-feira. Não fique em áreas abertas. Abrigue-se. Saia de perto de árvores, postes e estruturas de metal frágeis, pois elas podem acabar caindo”, anunciou um porta-voz da Defesa Civil.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, entre 13h e 19h33, houve 42 chamados referentes a quedas de árvores somente na capital e na região metropolitana. Não houve nenhum chamado para enchente ou desabamento nesse território.

Uma árvore (foto acima) caiu na Radial Leste, sentido região central da capital paulista, e a via precisou ser interditada, provocando lentidão no trânsito local. Houve ainda casos de destelhamento de imóveis e outras ocorrências semelhantes na região.

Um gabinete de crise da Defesa Civil, articulado com outras forças de segurança, foi montado e atua na situação. Uma série de vídeos publicados nas redes sociais mostram a intensidade dos ventos que atingiram o estado, com estragos maiores a depender da localidade.

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Em casos de emergências, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

*Texto em atualização

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