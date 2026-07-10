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Ao menos quatro suspeitos de ataque a tenente da Rota já foram mortos em SP

Ronickson Pimentel dos Santos, que está em estado grave na UTI, é irmão de Eloá, morta aos 15 anos durante sequestro em 2008

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 16h27
Homem de bigode e boina preta com insígnia dourada, vestindo uniforme camuflado, olhando para o lado direito. Ao fundo, uma bandeira listrada em preto e branco com um círculo vermelho e um mapa azul, e uma construção amarela
O tenente da PM, Ronickson Pimentel, irmão de Eloá Pimentel (Reprodução/Instagram)
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Ao menos quatro suspeitos de envolvimento no ataque a tiros ao tenente Ronickson Pimentel dos Santos foram mortos desde o início do mês em confrontos com a Rota, agrupamento de elite da Polícia Militar de São Paulo ao qual pertence o policial.

Nesta quinta, 9, duas pessoas foram mortas em uma ação da Rota em Heliópolis, na zona sul de São Paulo – uma delas seria o piloto da moto usada na tentativa de homicídio do militar. Ele também era procurado por outros crimes, como roubo, furto, corrupção de menores e tráfico de drogas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que era um patrulhamento e que os suspeitos reagiram à abordagem. Foram apreendidos com os suspeitos 2,6 quilos de maconha e porções de crack.

Eles se somam às vítimas de outras operações nos últimos dias. No começo do mês, um homem foi morto em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, depois de supostamente ter resistido à abordagem dos oficiais. Apelidado de “Galego”, ele estaria ligado ao caso e integraria o PCC. Uma arma calibre .380 foi apreendida. Antes, outro homem foi morto em Guaianases, na zona leste da capital, também supostamente ao reagir a uma abordagem policial. A PM disse ter recebido uma denúncia de que ele estaria envolvido no crime, mas depois da morte, disse que ele não era suspeito e que o caso seria investigado pela Polícia Civil.

Além disso, três pessoas foram presas por conexão com o planejamento do crime. O autor do disparo seria Hércules da Costa Siqueira, conhecido pelos apelidos Golias e Peruca. Ele está foragido e seu nome foi incluído na lista vermelha da Interpol, o que o torna procurado em todo o mundo.

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Relembre o caso

O tenente Ronickson é irmão de Eloá Pimentel, jovem que morreu aos 15 anos depois de ser feita refém pelo ex-namorado em outubro de 2008. A negociação do sequestro até o desfecho fatal foi transmitido ao vivo por vários veículos de mídia à época.

Na manhã do último dia 27, Ronickson foi baleado na nuca em uma avenida movimentada em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Imagens das câmeras de segurança mostram dois homens em uma moto: o garupa dispara contra a cabeça do oficial e ambos fogem.

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Ronickson está internado na UTI desde então. Seu estado é grave, mas ele responde bem aos cuidados, de acordo com boletim divulgado nesta quinta, 9, pela Rota. Ele está sedado e passou ontem por uma traqueostomia, procedimento para facilitar a respiração de pessoas com obstruções nas vias aéreas ou que estão internados prolongadamente.

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