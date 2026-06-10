Ao menos duas pessoas morrem em queda de avião no interior de SP

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Um avião de pequeno porte caiu em Marília, SP, nesta quarta-feira, 10, resultando na morte de dois pilotos, Gabriel Maloni Mendes da Cruz e Henrique Guariente. Um terceiro piloto, Pablo Portella Ilwoski, foi resgatado com vida e levado ao hospital. O acidente ocorreu perto do terminal de pouso e será investigado por polícia e Cenipa.

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Ao menos duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em Marília, no interior do estado de São Paulo, nesta quarta-feira, 10. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate das vítimas.

Segundo os agentes, a aeronave transportava três pessoas. Uma delas foi retirada de dentro do veículo antes da chegada das equipes. As outras duas já estavam mortas quando as sete viaturas empenhadas chegaram ao local.

As pessoas que morreram foram identificadas como Gabriel Maloni Mendes da Cruz (que pilotava a aeronave no momento da qued) e Henrique Guariente, que também era piloto de avião.

O terceiro homem que estava a bordo também era piloto e foi socorrido para o Hospital das Clínicas de Marília. Ele foi identificado como Pablo Portella Ilwoski. VEJA tenta checar o estado de saúde dele neste momento.

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Em um vídeo que circula nas redes sociais (assista-o abaixo), é possível ver o avião pegando fogo minutos após a queda em um terreno de campo e aberto que pertence à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), a cera de um quilômetro do terminal onde faria o pouso.

As causas do acidente ainda vão ser investigadas pela polícia e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

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Duas pessoas morrem e uma fica ferida em queda de avião em Marília (SP). pic.twitter.com/KkcUqNHsHE — Josias Lima (@PrJopelim203) June 10, 2026