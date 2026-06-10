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Brasil

Ao menos duas pessoas morrem em queda de avião no interior de SP

Aeronave de pequeno porte transportava três pilotos, dos quais só um pôde ser socorrido

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 18h17 | Atualizado em 10 jun 2026, 19h37
Avião de pequeno porte em chamas no chão, com densa fumaça preta subindo ao céu. Duas pessoas observam à esquerda, em um gramado verde com árvores ao fundo
Circula nas redes sociais o vídeo do incêndio após a queda do avião de pequeno em Marília (Redes sociais/Reprodução)
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Ao menos duas pessoas morrem em queda de avião no interior de SP Priorize VEJA no Google

Ao menos duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em Marília, no interior do estado de São Paulo, nesta quarta-feira, 10. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate das vítimas.

Segundo os agentes, a aeronave transportava três pessoas. Uma delas foi retirada de dentro do veículo antes da chegada das equipes. As outras duas já estavam mortas quando as sete viaturas empenhadas chegaram ao local.

As pessoas que morreram foram identificadas como Gabriel Maloni Mendes da Cruz (que pilotava a aeronave no momento da qued) e Henrique Guariente, que também era piloto de avião.

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O terceiro homem que estava a bordo também era piloto e foi socorrido para o Hospital das Clínicas de Marília. Ele foi identificado como Pablo Portella Ilwoski. VEJA tenta checar o estado de saúde dele neste momento.

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Em um vídeo que circula nas redes sociais (assista-o abaixo), é possível ver o avião pegando fogo minutos após a queda em um terreno de campo e aberto que pertence à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), a cera de um quilômetro do terminal onde faria o pouso.

As causas do acidente ainda vão ser investigadas pela polícia e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

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