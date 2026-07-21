Ao lado de Lupi, Lula ignora fraudes no INSS e exalta apoio do PDT à reeleição

Um ano depois de ter demitido o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi do governo, na esteira do escândalo bilionário de fraudes contra aposentados no INSS, o presidente Lula se reuniu com o ex-auxiliar e aliados do PDT para celebrar o apoio dos pedetistas ao seu projeto de reeleição.

Lula foi exaltado por Lupi e discursou por mais de trinta minutos no palanque pedetista. Falou de soberania nacional, de Brizola, de Getúlio Vargas e até do que chamou de falta de “decência” e de “respeito” da política atual para com o povo brasileiro. “A política, nos últimos anos, apodreceu”, disse Lula, fazendo referência ao governo de Jair Bolsonaro, sem citá-lo.

“Quero dizer da minha alegria de poder estar na sede do PDT para discutir mais uma eleição. Eu tive aqui na última vez numa homenagem que fizemos ao Brizola. Acho que o Brasil sente saudade do tempo em que a gente fazia política nesse país com um pouco de decência e respeitabilidade ao povo brasileiro, porque a política, nos últimos anos, apodreceu”, disse Lula.

Apesar de falar da falta de respeito dos políticos para com os brasileiros, Lula ignorou os mais de 5 milhões de aposentados assaltados pela máfia do INSS, um escândalo que ganhou proporções assustadoras na gestão de Lupi na Previdência.

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Muitos aliados e auxiliares levados pelo ex-ministro pedetista ao governo foram presos pela Polícia Federal por suspeitas de corrupção e recebimento de propina. Delações ainda em sigilo citam figuras muito próximas do ex-ministro no esquema.

Os descontos ilegais drenaram mais de 6,3 bilhões de reais das contas dos beneficiários da Previdência, provocando um rombo no orçamento do país, que teve de reembolsar as vítimas da corrupção. Em vez de abordar o tema, o petista preferiu exaltar Lupi:

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“Você assumiu o governo comigo em 2023. E você sabe o quanto essa gente destruiu esse país, as políticas públicas”, disse Lula a Lupi. “Nessa campanha, a gente tá junto para ganhar essas eleições”, seguiu o petista.