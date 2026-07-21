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Brasil

Ao lado de Lupi, Lula ignora fraudes no INSS e exalta apoio do PDT à reeleição

Petista critica 'falta de decência na política' ao celebrar ex-ministro demitido no escândalo que vitimou mais de 5 milhões de beneficiários da Previdência

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 08h09 | Atualizado em 21 jul 2026, 08h35
Lula, de chapéu de palha e terno cinza, fala ao microfone, olhando para um homem de camisa azul e barba grisalha. Outros homens observam ao fundo, com um painel azul e branco desfocado atrás
Lula elogia "lealdade" de Lupi e do PDT ao receber apoio dos pedetistas ao seu projeto de reeleição (Redes sociais/Divulgação)
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Ao lado de Lupi, Lula ignora fraudes no INSS e exalta apoio do PDT à reeleição Priorizar nos meus resultados Google

Um ano depois de ter demitido o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi do governo, na esteira do escândalo bilionário de fraudes contra aposentados no INSS, o presidente Lula se reuniu com o ex-auxiliar e aliados do PDT para celebrar o apoio dos pedetistas ao seu projeto de reeleição.

Lula foi exaltado por Lupi e discursou por mais de trinta minutos no palanque pedetista. Falou de soberania nacional, de Brizola, de Getúlio Vargas e até do que chamou de falta de “decência” e de “respeito” da política atual para com o povo brasileiro. “A política, nos últimos anos, apodreceu”, disse Lula, fazendo referência ao governo de Jair Bolsonaro, sem citá-lo.

“Quero dizer da minha alegria de poder estar na sede do PDT para discutir mais uma eleição. Eu tive aqui na última vez numa homenagem que fizemos ao Brizola. Acho que o Brasil sente saudade do tempo em que a gente fazia política nesse país com um pouco de decência e respeitabilidade ao povo brasileiro, porque a política, nos últimos anos, apodreceu”, disse Lula.

Apesar de falar da falta de respeito dos políticos para com os brasileiros, Lula ignorou os mais de 5 milhões de aposentados assaltados pela máfia do INSS, um escândalo que ganhou proporções assustadoras na gestão de Lupi na Previdência.

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Muitos aliados e auxiliares levados pelo ex-ministro pedetista ao governo foram presos pela Polícia Federal por suspeitas de corrupção e recebimento de propina. Delações ainda em sigilo citam figuras muito próximas do ex-ministro no esquema.

Os descontos ilegais drenaram mais de 6,3 bilhões de reais das contas dos beneficiários da Previdência, provocando um rombo no orçamento do país, que teve de reembolsar as vítimas da corrupção. Em vez de abordar o tema, o petista preferiu exaltar Lupi:

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“Você assumiu o governo comigo em 2023. E você sabe o quanto essa gente destruiu esse país, as políticas públicas”, disse Lula a Lupi. “Nessa campanha, a gente tá junto para ganhar essas eleições”, seguiu o petista.

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