Ao atacar Temer, Lula perde votos na hora que não poderia perder

Atualizado em 29 out 2022, 12h28 - Publicado em 29 out 2022, 12h26

Lula defendeu durante toda a campanha que sua candidatura fosse vista como um “movimento” democrático de união dos brasileiros contra o radicalismo bolsonarista. Nesse caminho, escolheu Geraldo Alckmin para vice e ganhou apoio de figuras que haviam se distanciado do petismo, como Marina Silva, e até da presidenciável do MDB Simone Tebet.

A fantasia de pacificador de Lula rasgou nesta sexta, durante o debate da Globo, quando o petista decidiu atacar gratuitamente Michel Temer no ar. O ex-presidente não estava no debate e não poderia se defender, o fracasso do governo Dilma Rousseff não era uma pauta relevante na disputa com Bolsonaro, mas o pacifista Lula atacou mesmo assim. Duro erro.

“Desde o primeiro momento do ataque, recebi centenas de mensagens de pessoas que iriam votar nele e não vão mais. Todos diziam: ‘não voto mais pelo que disse do seu governo’. Ele foi deselegante e inoportuno. O ataque foi de graça”, diz Temer ao Radar.