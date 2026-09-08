Ao afastar Andrei, Mendonça revela ter sido monitorado ilegalmente pela PF

O ministro André Mendonça, do STF, afirmou que foi monitorado pela Polícia Federal. O episódio foi um dos motivos para a decisão de Mendonça de afastar Andrei Rodrigues da direção-geral da corporação.

Mendonça fez referência aos relatórios de inteligência elaborados pela PF e utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes para atribuir crimes a ele.

“Ao menos há mais de 30 dias este relator tem sido monitorado pela Polícia Federal. Trata-se de monitoramento ilícito de Ministro da Suprema Corte do país, o que por si só revela a gravidade da situação”, afirmou o magistrado.

Mendonça ressaltou que o advogado-geral da União, Jorge Messias, também foi alvo da prática.

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“Se evidencia a efetiva realização de monitoramento e coleta dirigida sobre a pessoa deste Ministro do Supremo Tribunal Federal e sobre a pessoa do Advogado Geral da União”, destacou.