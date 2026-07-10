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Anvisa demite servidor preso por desvio de canetas emagrecedoras apreendidas no Galeão

José Vieira de Souza Filho foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) no ano passado

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 08h39 | Atualizado em 10 jul 2026, 08h48
Homem de pele morena, cabelo e barba grisalhos, bigode, vestindo camisa polo listrada em tons claros, olhando diretamente para frente com expressão séria, em fundo branco
José Vieira de Souza Filho, servidor demitido pela Anvisa. (./Reprodução)
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) demitiu o servidor José Vieira de Souza Filho, preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) por desviar canetas emagrecedoras apreendidas no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, no ano passado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 10, e ocorre após um processo administrativo disciplinar. 

O documento menciona que o servidor apresentou “conduta irregular” ao cometer atos de improbidade administrativa para enriquecimento ilícito. Também cita o Art. 117, inciso IX, da Lei 8.112/1990, que proíbe qualquer funcionário público de valer-se do cargo para proveitos pessoais — o que inclui, por exemplo, recebimento de propinas e desvio de verbas.

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As investigações tiveram início após a Anvisa apresentar uma denúncia à PF por suspeitas de que canetas emagrecedoras confiscadas estavam sendo subtraídas do depósito da agência no Galeão. As diligências apontaram que o marido de uma médica tentou entrar no país, vindo de um voo da Itália, com 80 canetas sem a receita médica necessária em fevereiro do ano passado.

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A Receita Federal, então, apreendeu os medicamentos para perda de peso e os enviou ao galpão da Anvisa. Um despachante, segundo as investigações, teria procurado Souza Filho e oferecido R$ 10 mil pelos injetáveis retidos, que começaram a sumir de depósito nos meses seguintes. O servidor foi preso em flagrante, com os medicamentos em uma mochila, pela Polícia Federal no Galeão em 1° de agosto de 2025. Na época, ele foi afastado das funções.

 

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