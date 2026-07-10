Anvisa demite servidor preso por desvio de canetas emagrecedoras apreendidas no Galeão

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) demitiu o servidor José Vieira de Souza Filho, preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) por desviar canetas emagrecedoras apreendidas no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, no ano passado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 10, e ocorre após um processo administrativo disciplinar.

O documento menciona que o servidor apresentou “conduta irregular” ao cometer atos de improbidade administrativa para enriquecimento ilícito. Também cita o Art. 117, inciso IX, da Lei 8.112/1990, que proíbe qualquer funcionário público de valer-se do cargo para proveitos pessoais — o que inclui, por exemplo, recebimento de propinas e desvio de verbas.

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As investigações tiveram início após a Anvisa apresentar uma denúncia à PF por suspeitas de que canetas emagrecedoras confiscadas estavam sendo subtraídas do depósito da agência no Galeão. As diligências apontaram que o marido de uma médica tentou entrar no país, vindo de um voo da Itália, com 80 canetas sem a receita médica necessária em fevereiro do ano passado.

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A Receita Federal, então, apreendeu os medicamentos para perda de peso e os enviou ao galpão da Anvisa. Um despachante, segundo as investigações, teria procurado Souza Filho e oferecido R$ 10 mil pelos injetáveis retidos, que começaram a sumir de depósito nos meses seguintes. O servidor foi preso em flagrante, com os medicamentos em uma mochila, pela Polícia Federal no Galeão em 1° de agosto de 2025. Na época, ele foi afastado das funções.