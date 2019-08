Anúncio falso de emprego leva dezenas a madrugar em fila, no Rio

Um falso anúncio de vagas de emprego, disseminado por grupos de WhatsApp, levou dezenas de desempregados a passar horas em uma fila no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 16. A mobilização foi motivada por áudios que anunciavam a inauguração de uma unidade do Sistema Nacional de Empregos (Sine), na cidade, o que não foi confirmado pelo órgão federal.

De acordo com as informações falsas, a unidade iria disponibilizar centenas de vagas de emprego e avisava aos interessados que deveriam comparecer ao endereço logo cedo munidos com documentos. Funcionários da Prefeitura de Niterói tiveram que ir ao local para informar que não haveria inauguração do Sine-RJ, mas muitas pessoas não acreditaram e continuaram na fila.

Nesta quinta-feira 15, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou que 3,3 milhões de desempregados no país buscam uma recolocação no mercado de trabalho há ano menos dois anos. O resultado da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral) informou também que o resultado é o maior em um primeiro trimestre desde 2012.