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Brasil

Antigo prédio da Febem vai virar escola de música

Complexo da Fundação Casa será sede definitiva da EMESP Tom Jobim

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 10h01 | Atualizado em 30 jun 2026, 15h37
Antigos prédios da Febem e do Fórum da Vara da Infância e Juventude
Antigos prédios da Febem e do Fórum da Vara da Infância e Juventude (./Divulgação)
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Antigo prédio da Febem vai virar escola de música Priorize VEJA no Google

Um prédio da antiga Febem (atual Fundação Casa) será transformado na nova sede da Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP) Tom Jobim e da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo.

Um edifício onde funcionava o Fórum da Vara da Infância e Juventude também fará parte da nova estrutura.

O anúncio será feito nesta terça-feira pelo governo de São Paulo.

Os dois prédios, que são vizinhos, ficam na Rua Piratininga, no bairro do Brás, na região central de São Paulo, e estavam desativados nos últimos meses. Agora, serão transferidos para a Secretaria da Cultura

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A EMESP funciona atualmente em um prédio alugado, na região da Luz, e ganhará uma sede definitiva. A mudança prepara as comemorações dos 40 anos da instituição, que serão completados em 2029.

O novo espaço é quase três vezes maior do que o ocupado hoje pela escola, o que permitirá ampliar significativamente a capacidade de atendimento, que atualmente conta com cerca de 2.000 alunos.

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