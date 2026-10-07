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Brasil

Antiga fazenda de Pelé no interior de SP está à venda; entenda

Imóvel foi adquirido pelo craque na década de 80

Por Flávio Monteiro 7 out 2026, 14h10
Pelé Santos FC
Pelé (Pictorial Parade/Archive Photos/Getty Images)
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Uma antiga fazenda que pertenceu a ninguém menos que Pelé está à venda em Juquiá, no interior de São Paulo. Com 661,62 hectares, a propriedade era utilizada pelo Rei do Futebol para a criação de gado, peixes e porcos, entre outras atividades. O imóvel é comercializado atualmente por R$ 35 milhões.

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O reduto rural foi comprado por Pelé no fim dos anos 1960, período em que o jogador vivia o auge da carreira. A propriedade permaneceu em seu nome por 38 anos e é dividida em quatro sedes, que reúnem uma série de comodidades. Entre elas estão uma piscina, um salão de festas com dez suítes, um campo de futebol society e até uma capela.

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