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Brasil

Antes de votar, Lula agradece eleitores e alfineta Flávio Bolsonaro

Presidente deixou sua casa em São Paulo e seguiu para São Bernardo, no ABC Paulista, onde deve votar na manhã deste domingo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 09h52
Lula, com barba e cabelo grisalhos, vestindo camisa branca, gesticula com o punho cerrado para a frente, em meio a outras pessoas, uma delas filmando com celular
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou sua casa em São Paulo e falou com a imprensa antes de votar, em São Bernardo do Campo (Juan Barreto/AFP)
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O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, votou na manhã deste domingo em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Antes de deixar sua casa, no bairro de Alto de Pinheiros, em São Paulo, ele fez um rápido pronunciamento, agradeceu o apoio recebido durante a campanha e destacou o carinho dos eleitores no segundo turno.

“O comportamento do povo eu nunca vi, nunca vi, sinceramente, não acredito que alguém um dia tenha sido tratado com o carinho que eu fui tratado nesse momento”, afirmou.

Ao comentar a expectativa para o resultado da eleição, Lula criticou o adversário, Flávio Bolsonaro (PL), e o acusou de mentir. “Ele mente e não é capaz de dizer uma verdade”, declarou. Em seguida, completou: “Ele tem preferência por mentira e, por isso, eu acho que o povo não vai eleger um mentiroso.”

Lula teve 45% dos votos válidos no primeiro turno, ficando atrás do senador do PL, que teve 47%. Nas principais pesquisas eleitorais divulgadas na véspera do primeiro turno, o petista seguia atrás de Flávio, mas empatado na margem de erro.

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VEJA+TV faz cobertura completa

A VEJA+TV preparou uma cobertura histórica para o segundo turno das Eleições 2026, no domingo, 25. Além da presença consolidada há mais de um ano nos principais agregadores de canais gratuitos por streaming (FAST), a programação jornalística ao vivo do canal será transmitida também na TV aberta, por meio de uma parceria especial com a Rede Brasil de Televisão.

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A Rede Brasil retransmitirá a grade especial da VEJA+TV desde os primeiros minutos de votação até a confirmação do resultado final das urnas. A emissora cobre as 27 capitais brasileiras, além de 5 mil cidades: no total, chega a 140 milhões pelo sinal aberto, cabo (presente em todas as operadoras) e banda KU. O site de VEJA e o Youtube VEJA Mais também transmitem a cobertura completa.

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