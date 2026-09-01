Antes de ser preso, Vorcaro pediu a Moraes encontro com Galípolo para ‘resolver tudo’

Horas antes de ser preso pela PF, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro enviou mensagem ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitando um encontro com Gabriel Galípolo, do Banco Central, para “resolver tudo”. A conversa, obtida na investigação Compliance Zero, mostra Vorcaro temendo uma “bomba atômica” e pedindo a Moraes se já deveria estar fora do país.

No dia 16 de novembro de 2025, horas antes de ser preso pela Polícia Federal (PF), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro enviou mensagem para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes solicitando um possível encontro com Gabriel Galípolo, do Banco Central, para, segundo Vorcaro, “resolver tudo”.

“Tentar que o Galípolo me receba e eu apresente o que vamos protocolar esta semana. Vamos resolver tudo. Não podem estourar uma bomba atômica na hora da solução, não faz sentido para ninguém. Nem para ele, nem para o governo, para a economia e nem para o Brasil”, diz o registro obtido pela Polícia Federal. Já no dia 17 de novembro, Vorcaro foi preso prestes a embarcar em um voo internacional no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O destino de Vorcaro era os Emirados Árabes, em uma tentativa de vender o banco para investidores daquele país.

A mensagem foi obtida pela Polícia Federal no âmbito da investigação Compliance Zero, que apura diversos crimes financeiros praticados pelo Banco Master. Os dados, em um relatório de 218 páginas, foram encaminhados ao ministro do STF André Mendonça, relator do caso. No mesmo documento, há apontamento de que Vorcaro consultou Moraes sobre a fuga do Brasil. “Acha que segunda já tenho que estar fora? ”