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Brasil

Antes da fama, Lito Sousa caiu em pegadinha do Faustão; veja

Influenciador morreu nesta quinta-feira, 1º

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 11h53 | Atualizado em 2 out 2026, 12h15
Lito Sousa
O influenciador Lito Sousa (Vídeo/Reprodução)
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Antes de se tornar conhecido nas redes sociais por falar sobre aviação, Lito Sousa já havia aparecido na televisão em uma situação inusitada. O influenciador, que morreu aos 59 anos nesta quinta-feira, 1º, participou de uma pegadinha do Domingão do Faustão no início dos anos 2000.

O registro, que voltou a circular na internet, mostra Lito ainda jovem sendo surpreendido por uma brincadeira do programa. Na ocasião, a produção havia instalado um banco que se mexia em uma rua para pregar uma peça em quem se sentasse nele. Lito estava entre as pessoas que caíram na armadilha. No vídeo, ele é surpreendido pelo movimento do banco e aparece reagindo à situação, enquanto a plateia se diverte com a cena. A brincadeira foi escolhida pela dupla sertaneja Gian & Giovani durante uma participação no programa comandado por Faustão.

Anos depois, já conhecido como especialista em aviação e com milhões de seguidores nas redes sociais, Lito resgatou o vídeo. Em dezembro de 2025, compartilhou o registro e brincou com o fato de ter sido vítima de uma pegadinha do apresentador antes da fama. “Para descontrair nessa segundona de manhã, sabia que eu já saí em uma pegadinha do Faustão?”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

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Lito Sousa construiu carreira na aviação como mecânico de aeronaves e trabalhou em empresas como Varig, Transbrasil e United Airlines. Ele ganhou projeção na internet ao produzir conteúdo sobre o setor e explicar, de forma acessível, questões relacionadas ao universo aeronáutico. O influenciador morreu em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma rara condição neurológica, degenerativa e sem cura.

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