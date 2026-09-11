Anotação em quadro no escritório de Vorcaro revelou à PF fundo nas Ilhas Cayman

Ler Resumo





Uma anotação enigmática em um quadro branco no antigo escritório de Daniel Vorcaro, do Banco Master, desvendou para a Polícia Federal a existência de um fundo nas Ilhas Cayman. A descoberta de “Titan Cayman”, feita durante a Operação Compliance Zero, é vista como um “planejamento evidente” de fluxos financeiros, elaborado na véspera da prisão do banqueiro, que tentava deixar o país. Essa pista conecta a Titan Capital, holding de Vorcaro, cuja liquidação foi recentemente determinada pela Justiça de Cayman.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma anotação em um quadro branco no antigo escritório de Daniel Vorcaro na sede do Banco Master deu a pista para a Polícia Federal de um fundo mantido nas Ilhas Cayman, conhecido paraíso fiscal.

Entre diversos escritos, aparecia “Titan Cayman”. A descoberta ocorreu no dia 18 de novembro de 2025, durante busca e apreensão na primeira fase da Operação Compliance Zero.

“ATENÇÃO à menção ao TITAN CAYMAN – aparentemente uma trust nas Ilhas Cayman (paraíso fiscal)”, registrou o relatório com informações da diligência.

Uma advogada do banco que acompanhou a busca informou à PF que as anotações tinham sido feitas na véspera, no mesmo dia em que Vorcaro foi preso ao tentar sair do país.

Continua após a publicidade

Para a PF, houve um “evidente planejamento de fluxos financeiros e societários”.

“Portanto, na mesma noite em que pretendia viajar ao exterior, após tomar ciência do inquérito e buscar acesso ao seu conteúdo, o banqueiro trabalhou em esboço do que é um evidente planejamento de fluxos financeiros e societários, tendo como figura central a ‘Titan Cayman'”, afirmou a corporação meses depois, ao pedir ao STF uma nova prisão de Vorcaro.

Continua após a publicidade

A Titan Capital é uma holding de Vorcaro que teve a liquidação determinada no mês passado pela Justiça das Ilhas Cayman.