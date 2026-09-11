Anotação em quadro no escritório de Vorcaro revelou à PF fundo nas Ilhas Cayman
Texto foi escrito no momento em que banqueiro planejava saída do Brasil
Uma anotação em um quadro branco no antigo escritório de Daniel Vorcaro na sede do Banco Master deu a pista para a Polícia Federal de um fundo mantido nas Ilhas Cayman, conhecido paraíso fiscal.
Entre diversos escritos, aparecia “Titan Cayman”. A descoberta ocorreu no dia 18 de novembro de 2025, durante busca e apreensão na primeira fase da Operação Compliance Zero.
“ATENÇÃO à menção ao TITAN CAYMAN – aparentemente uma trust nas Ilhas Cayman (paraíso fiscal)”, registrou o relatório com informações da diligência.
Uma advogada do banco que acompanhou a busca informou à PF que as anotações tinham sido feitas na véspera, no mesmo dia em que Vorcaro foi preso ao tentar sair do país.
Para a PF, houve um “evidente planejamento de fluxos financeiros e societários”.
“Portanto, na mesma noite em que pretendia viajar ao exterior, após tomar ciência do inquérito e buscar acesso ao seu conteúdo, o banqueiro trabalhou em esboço do que é um evidente planejamento de fluxos financeiros e societários, tendo como figura central a ‘Titan Cayman'”, afirmou a corporação meses depois, ao pedir ao STF uma nova prisão de Vorcaro.
A Titan Capital é uma holding de Vorcaro que teve a liquidação determinada no mês passado pela Justiça das Ilhas Cayman.