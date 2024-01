Ano começa com bons ventos para Lula na Economia

O governo Lula lançou nesta segunda-feira, 22, um mega pacote de crédito e incentivos voltados ao estímulo do setor industrial. Batizado de Nova Indústria Brasil, o programa inclui cerca de 300 bilhões de reais para pesquisa inovação, além da redução de impostos. Os detalhes sobre a iniciativa, a queda na previsão da inflação e do dólar e a nova investida do clã Bolsonaro na política são os detalhes do Giro VEJA.