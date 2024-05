Animais morrem afogados em petshop de shopping alagado em Porto Alegre

A rede de petshops Cobasi confirmou a morte dos animais que estavam em uma de suas lojas em Porto Alegre, no shopping Praia de Belas, após a inundação do local com as enchentes que atingiram a cidade e o estado. “É com pesar que a Cobasi comunica a perda das vidas dos animais que estavam no local”, informou a empresa, em nota.

De acordo com a rede, os funcionários tiveram que deixar o estabelecimento de maneira emergencial, por orientações das autoridades locais. “Foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para a sobrevivência até o retorno dos colaboradores, que considerávamos ser breve”, diz o comunicado. “Mas a tragédia foi sem precedentes e, apesar das tentativas constantes da empresa nos últimos dias, não foi possível o acesso seguro à loja devido o nível da água”. A loja fica no subsolo do shopping.

A informação, que começou a circular nas redes sociais nos últimos dias, foi publicada pelo portal Núcleo Jornalismo e confirmada por VEJA. Em seus comentários, os internautas criticam a evacuação da loja que deixou os bichos para trás.

“A empresa seguirá atuando com as ONGs de proteção animal, da região e de todo o país, para salvar as vidas que pudermos, enquanto lamentamos aquelas que não pudemos salvar”, afirma a Cobasi.