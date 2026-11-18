O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta quarta-feira que encaminhará ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, até as 17h30, os diálogos e relatórios relacionados às investigações do Banco Master, incluindo documentos que considera inadequados.

A declaração foi feita durante audiência conjunta das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Segurança Pública do Senado, convocada para esclarecer alterações em relatórios da corporação e o afastamento de delegados responsáveis pelas investigações.

“Vou encaminhar o relatório ao presidente Fachin até as 17h30. Fornecerei todos os diálogos e também os relatórios que considero inadequados”, afirmou Andrei.

A promessa ocorre em meio aos questionamentos de parlamentares sobre a condução das investigações e as mudanças em documentos que tratam de eventual envolvimento de integrantes do STF no caso Master.

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Durante a audiência, Andrei também atribuiu o afastamento dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes a uma quebra de confiança. Segundo o diretor-geral, a equipe deixou de apresentar uma minuta de relatório solicitada pelo diretor de Combate ao Crime Organizado da PF.

O chefe da corporação defendeu a revisão dos documentos e afirmou que determinaria a reformulação dos relatórios quantas vezes fossem necessárias para assegurar o cumprimento da Constituição e das orientações do Supremo.

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A audiência também foi marcada por questionamentos do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) sobre a responsabilidade de Andrei pela movimentação dos delegados e a possibilidade de seus encontros com o banqueiro Daniel Vorcaro terem influenciado decisões relacionadas à investigação.