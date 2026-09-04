André Mendonça divulga vídeo no meio da crise das mensagens de Vorcaro e Moraes no STF

No olho do furacão das investigações das fraudes do Banco Master no STF, o ministro André Mendonça enviou, nesta sexta, um vídeo a algumas lideranças da igreja para agradecer as orações dos apoiadores e amigos ao trabalho dele.

Mendonça tornou-se personagem de um duro embate no STF com o ministro Alexandre de Moraes, depois de ter encaminhado ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, um relatório da Polícia Federal com provas comprometedoras do caso Master.

“Meus irmãos e minhas irmãs, minha palavra se dirige a vocês essencialmente para agradecer tantas mensagens de oração e de carinho. Estejam certos que suas preces a Deus têm sido fundamentais para me sustentar e sustentar a minha família. Eu louvo a Deus por sua vida. Grato pela generosidade e solidariedade que tenho recebido. Que Deus os abençoe e que Deus abençoe o nosso país”, diz Mendonça.

Na noite de quinta-feira, o ministro Moraes assinou uma decisão dentro do inquérito das Fake News, no STF, em que determinou o envio de um relatório de inteligência da Polícia Federal ao presidente do Supremo. O ato foi visto como uma declaração de guerra na Corte, que está dividida entre o trabalho de Mendonça e a investigação sobre Moraes.

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O documento foi apresentado por Moraes como evidência de supostos crimes cometidos por Mendonça no Supremo. A PF, no entanto, trata o material como “sem valor probatório”, sendo um documento apócrifo, sem data de elaboração e para consumo interno.

Veja o vídeo:

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