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Análise de redes mostra explosão de menções ao STF, mas rejeição estável

Levantamento mostrou leve aumento de reações positivas durante sessão extraordinária de terça-feira

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 15h30 | Atualizado em 18 set 2026, 15h53
Vista frontal do Palácio do Planalto, edifício branco com telhado em formato de asa e colunas curvas, sob um céu azul com nuvens brancas e algumas mais escuras ao fundo. A fachada principal é de vidro escuro, refletindo o ambiente. O chão é de concreto claro, e árvores verdes aparecem nas laterais
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) (Gustavo Moreno/STF)
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Análise de redes mostra explosão de menções ao STF, mas rejeição estável Priorizar nos meus resultados Google

A crise no STF levou a uma explosão nas menções ao tribunal nas redes sociais. Nos 17 primeiros dias de setembro, a média de citações à Corte foi 318 mil por dia, contra 67 mil menções diárias entre janeiro e agosto.

O levantamento foi feito pela Ágora Comunicação e Public Affairs e inclui as redes X, Instagram, Facebook, YouTube, Bluesky, Reddit.

O maior volume ocorreu na terça-feira, dia da sessão extraordinária que deveria iniciar a análise de um relatório da PF sobre o relacionamento de Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, mas que foi interrompida por um pedido de vista.

Foram 697 mil menções, dez vezes a média do ano e 2,2 vezes o pico antes da crise, em 29 de abril (311 mil), dia em que o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para o STF.

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O segundo dia com mais postagens, 9 de setembro (501 mil), corresponde ao dia em que o presidente da Corte, Edson Fachin, suspendeu decisões de André Mendonça e Flávio Dino sobre o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e retirou Moraes da relatoria do inquérito das fake news.

Apesar do aumento expressivo no número de menções, a rejeição seguiu no mesmo patamar: 63% publicações negativas entre janeiro e agosto e 61% em setembro.

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Na terça-feira, contudo, houve um aumento da faixa positiva, que saltou de 6% para 11% e chegou a 13% entre 13h e 16h.

O movimento coincide com os votos de Luiz Fux, Mendonça e Cármen Lúcia pela análise em separado dos casos de Moraes e Mendonça, celebrados por perfis alinhados à oposição.

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A análise indica que o público não avalia o STF como colegiado, e sim como um conjunto de indivíduos com os quais se identifica ou não.

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