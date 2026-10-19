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Brasil

Anac reúne setor em Brasília para debater inteligência artificial e biometria em aeroportos

Fórum em parceria com o Serpro celebra vinte anos da agência e debruça-se sobre dados recordes da aviação civil

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 13h30 | Atualizado em 19 out 2026, 15h02
Placa alta da ANAC com logotipo azul e texto Agência Nacional de Aviação Civil, ao lado de prédios modernos com janelas espelhadas, sob céu claro
Sede da Anac (Divulgação ANAC/Agência Brasil)
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Anac reúne setor em Brasília para debater inteligência artificial e biometria em aeroportos Priorize VEJA no Google

Entre os dias 3 e 5 de novembro, Brasília será palco da Aviation Digital Week 2026, evento promovido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para discutir o futuro da aviação digital no país.

O encontro, que marca os vinte anos da Anac — autarquia federal responsável por regular, normatizar e fiscalizar a aviação civil e a infraestrutura aeroportuária no Brasil —, promete reunir líderes governamentais, diretores do transporte de passageiros e especialistas em informática, em pauta assuntos como a inteligência artificial, biometria facial e segurança cibernética nos aeroportos nacionais.

A programação deve abordar desde o embarque digital até a análise preditiva de dados, o que visa otimizar a experiência dos viajantes e propor melhorias na gestão da aviação civil brasileira. Os detalhes para a participação do público serão divulgados em breve.

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Os idealizadores destacam que os debates vão ocorrer em um momento inédito vivido pelo setor, que atingiu quase 130 milhões de passageiros transportados em 2025, o maior contingente da série histórica que, até então, nunca havia ultrapassado 120 milhões em um único ano.

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Entre as autoridades confirmadas para a abertura do evento estão o diretor-presidente da Anac, Tiago Faierstein, o superintendente de Tecnologia da agência, Fernando Coelho Mitkiewicz, o diretor-presidente do Serpro, Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, o secretário Nacional de Aviação Civil, Daniel Ramos Longo, e o diretor-geral do Decea, tenente-brigadeiro do ar Sérgio Bastos.

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