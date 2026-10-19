Anac reúne setor em Brasília para debater inteligência artificial e biometria em aeroportos

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Descubra como a Aviation Digital Week 2026 moldará o futuro da aviação brasileira. Anac e Serpro reúnem líderes para debater inteligência artificial, biometria e cibersegurança, visando otimizar a experiência do viajante e a gestão do setor após um ano recorde de passageiros. Participe e explore as inovações!

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Entre os dias 3 e 5 de novembro, Brasília será palco da Aviation Digital Week 2026, evento promovido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para discutir o futuro da aviação digital no país.

O encontro, que marca os vinte anos da Anac — autarquia federal responsável por regular, normatizar e fiscalizar a aviação civil e a infraestrutura aeroportuária no Brasil —, promete reunir líderes governamentais, diretores do transporte de passageiros e especialistas em informática, em pauta assuntos como a inteligência artificial, biometria facial e segurança cibernética nos aeroportos nacionais.

A programação deve abordar desde o embarque digital até a análise preditiva de dados, o que visa otimizar a experiência dos viajantes e propor melhorias na gestão da aviação civil brasileira. Os detalhes para a participação do público serão divulgados em breve.

Os idealizadores destacam que os debates vão ocorrer em um momento inédito vivido pelo setor, que atingiu quase 130 milhões de passageiros transportados em 2025, o maior contingente da série histórica que, até então, nunca havia ultrapassado 120 milhões em um único ano.

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Entre as autoridades confirmadas para a abertura do evento estão o diretor-presidente da Anac, Tiago Faierstein, o superintendente de Tecnologia da agência, Fernando Coelho Mitkiewicz, o diretor-presidente do Serpro, Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, o secretário Nacional de Aviação Civil, Daniel Ramos Longo, e o diretor-geral do Decea, tenente-brigadeiro do ar Sérgio Bastos.