Ana Hickmann veste a camisa ‘180’, canal de denúncia de violência contra a mulher

A campanha UM.OITO.ZERO, que tem Tatá Werneck, Angélica, Claudia Abreu e outros apoiadores, acaba de ganhar um nome de peso. Ana Hickmann vestiu a camisa em prol da popularização do número 180, canal de denúncia de violência contra a mulher. Apesar de receber muitas ligações, boa parte da população ainda não sabe da sua existência.

A iniciativa é da ONG Turma do Bem, que oferece tratamento odontológico gratuito à população vulnerável, e o projeto MILPalavras. A renda será revertida para o programa Apolônias do Bem, mantido pela ONG, que trata mulheres que sobreviveram à violência e tiveram a dentição afetada por seus companheiros.

“O número de mulheres vítimas de violência doméstica é assustador, por isso, é tão importante jogarmos luz nessa causa. Precisamos falar sobre isso muitas vezes até que a nossa voz seja ouvida. As vítimas precisam se sentir seguras em buscar ajuda e os agressores devem ser punidos. Denunciar é o primeiro passo para fazer justiça”, diz a apresentadora à coluna GENTE.

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