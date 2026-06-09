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Brasil

Ana Hickmann veste a camisa ‘180’, canal de denúncia de violência contra a mulher

Apresentadora fala da iniciativa, que visa a popularizar telefone de ajuda

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 15h50 | Atualizado em 9 jun 2026, 15h50
Mulher loira de cabelo liso, maquiagem marcante, usando uma camiseta branca com a frase Um. Oito. Zero. 180 é o número nacional para denúncias de violência contra a mulher em fundo texturizado bege
Ana Hickmann -  (Divulgação/Divulgação)
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Ana Hickmann veste a camisa ‘180’, canal de denúncia de violência contra a mulher Priorize VEJA no Google

A campanha UM.OITO.ZERO, que tem Tatá Werneck, Angélica, Claudia Abreu e outros apoiadores, acaba de ganhar um nome de peso. Ana Hickmann vestiu a camisa em prol da popularização do número 180, canal de denúncia de violência contra a mulher. Apesar de receber muitas ligações, boa parte da população ainda não sabe da sua existência.

A iniciativa é da ONG Turma do Bem, que oferece tratamento odontológico gratuito à população vulnerável, e o projeto MILPalavras. A renda será revertida para o programa Apolônias do Bem, mantido pela ONG, que trata mulheres que sobreviveram à violência e tiveram a dentição afetada por seus companheiros.

 “O número de mulheres vítimas de violência doméstica é assustador, por isso, é tão importante jogarmos luz nessa causa. Precisamos falar sobre isso muitas vezes até que a nossa voz seja ouvida. As vítimas precisam se sentir seguras em buscar ajuda e os agressores devem ser punidos. Denunciar é o primeiro passo para fazer justiça”, diz a apresentadora à coluna GENTE.

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