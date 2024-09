Ana Carolina, mãe de Isabella Nardoni, e Leniel Borel, pai de Henry: do luto à política

Com filhos vítimas de dois dos mais bárbaros crimes contra crianças que chocaram o país, a bancária Ana Carolina Oliveira, 40 anos, e o engenheiro Leniel Borel, também de 40, decidiram transformar a dor pela qual passaram em bandeira. Os dois estreiam na política nestas eleições, ambos concorrendo a uma vaga na Câmara Municipal. Ana Carolina (Podemos) em São Paulo e Leniel (PP) no Rio de Janeiro, respectivamente.

Em suas redes sociais, a mãe da menina Isabella Nardoni, assassinada em 2008, aos 5 anos, deixa claro que, se eleita, pretende lutar contra a violência infantil. “Por todas as vítimas que sofrem em silêncio, estou aqui para dar voz e lugar por vocês”, propaga Ana Carolina, que é formada em administração de empresas. Leniel Borel, pai do menino Henry, morto em março de 2021, aos 4 anos. “Nunca imaginei perder meu filho de forma tão trágica. Na dor da perda, descobri o meu propósito: proteger crianças e adolescentes de qualquer tipo de violência”, afirma o engenheiro. “Os números são alarmantes. Em apenas um ano, o Rio de Janeiro registrou quase 9 000 casos de violência sexual. Em mais de 80% dos casos contra crianças e adolescentes”, completa ele.

Os dos candidatos tiveram suas vidas devastadas pela violência contra seus filhos praticada por pessoas da própria família. No caso de Isabella Nardoni, a menina foi agredida e arremessada com vida pela janela do 6º andar de um apartamento do Edifício London, na Zona Norte de São Paulo. Os autores do homicídio são seu pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá. Os algozes foram condenados. Ele, a trinta anos, dois meses e vinte dias; ela, a 26 anos e oito meses, mas já estão em regime aberto.

No caso do menino Henry Borel, o crime aconteceu no apartamento de um condomínio de alto padrão, na Zona Oeste do Rio, onde estava com a mãe, a professora Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador cassado Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho. As circunstâncias do homicídio não foram totalmente esclarecidas, mas a criança de 4 anos deu entrada no Hospital Barra D’Or já sem vida e o laudo pericial apontou 23 lesões por ação contundente, além de laceração hepática. Monique e Jairinho estão presos em unidades prisionais da capital fluminense e ainda vão a Júri Popular.

Leniel, que se casou novamente no fim do ano passado e foi pai novamente em abril deste ano. Desta vez, de uma linda menininha chamada Valentina. Após a tragédia com a filha Isabella Nardoni, Ana Carolina também se casou novamente e teve Miguel, hoje com 7 anos, e Maria Fernanda, com 4.