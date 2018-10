Depois de sofrer duas ameaças de depredação, o Casa Shopping, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, decidiu retirar da área de circulação de clientes dez totens que expunham um manifesto “pelo voto consciente e pela democracia”. O cartaz exibia, sob fundo vermelho, pontos que eleitores deveriam rejeitar, entre eles, corrupção, desemprego, falta de segurança e a “ideologia de gênero nas escolas”.

Já a cor verde foi utilizada para destacar pontos positivos como família, prosperidade, candidatos de ficha limpa e “liberdade com responsabilidade”. De acordo com o diretor de marketing do shopping, Eduardo Machado, os totens foram expostos por 24 horas, período em que também foram registradas 30 reclamações.

Sócio e diretor do shopping, Bruno Marcolini negou que o cartaz tivesse o objetivo de apoiar alguma candidatura à Presidência. “Não fazemos campanha política nem apologia a qualquer partido. Fico até envergonhado se fiz algo que possa ter gerado descontentamento”, afirmou.

Machado também negou qualquer objetivo eleitoral. Segundo ele, a escolha das cores vermelha e verde não tiveram objetivo de fazer associação com partidos políticos. Ele disse que novos cartazes sem a cor vermelha foram encomendados e serão expostos a partir de amanhã. O novo modelo exclui a condenação à “ideologia de gênero”, expressão criada por grupos que não aceitam a discussão da sexualidade em escolas.